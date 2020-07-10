Во Владивостоке судно вышло на очистку моря от масштабного загрязнения

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Судно морской спасательной службы утром пятницы вышло на очистку акватории в центре Владивостока, где накануне зафиксировали масштабное загрязнение, сообщил РИА Новости представитель государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.
В четверг местные СМИ и соцсети опубликовали фото с пляжа в центре города, на них видно, как вещество белого и коричневого цветов покрывает большую площадь вдоль берега. Очевидцы отмечали, что пленка - маслянистая, а издание VL.ru сообщало, что к вечеру четверга пена распространилась на многие километры вдоль побережья. В Тихоокеанском управлении Росприроднадзора РИА Новости сообщали, что начата проверка информации.
"Утром судно Морспаса вышло на уборку", - сказал собеседник.
По данным казенного учреждения, пена и маслянистая пленка покрыли всю прибрежную линию в районе Спортивной набережной Владивостока. "Нефтепродуктами это вещество не пахнет, но на ощупь склизкое, отмечают очевидцы", - говорится в сообщении ГКУ.