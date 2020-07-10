Во Владивостоке судно вышло на очистку моря от масштабного загрязнения

По данным казенного учреждения, пена и маслянистая пленка покрыли всю прибрежную линию в районе Спортивной набережной Владивостока. "Нефтепродуктами это вещество не пахнет, но на ощупь склизкое, отмечают очевидцы", - говорится в сообщении ГКУ.