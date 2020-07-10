Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574145490.html
Исследование: мировые поставки компьютеров из-за COVID выросли на 11,2%
Мировые поставки персональных компьютеров (настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций) во втором квартале выросли на 11,2% в годовом выражении, до 72,3 РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T05:05
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:78:3223:1891_1400x0_80_0_0_f45314e0a4cb925f0af661c0cf9ca8c5.jpg
https://sn.ria.ru/20200330/1569221930.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:78:3223:1891_1400x0_80_0_0_f45314e0a4cb925f0af661c0cf9ca8c5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_32:0:2763:2048_1400x0_80_0_0_92e0ef1259efa38c56b6d01cac5a52d8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_373:0:2421:2048_1400x0_80_0_0_d461098ab018e652b81dd82e2f983724.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, экономика

Исследование: мировые поставки компьютеров из-за COVID выросли на 11,2%

05:05 10.07.2020
213
© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 10 июля - РИА Новости. Мировые поставки персональных компьютеров (настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций) во втором квартале выросли на 11,2% в годовом выражении, до 72,3 миллиона устройств, поскольку сохранение режима изоляции во многих странах спровоцировало рост спроса на ноутбуки, говорится в предварительной оценке аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).
"Несмотря на проблемы с логистикой в ​​начале квартала, стоимость и частота воздушных и морских перевозок приблизились к нормальным (то есть уровней до COVID-19). Это в сочетании с увеличением производства ПК (а в некоторых случаях и с превышением предыдущих уровней) означало, что дистрибьюторы по всему миру имели достаточный запас устройств и были готовы удовлетворить всплеск спроса", - говорится в документе.
Первое место по объему поставок в отчетном квартале заняла компания HP - 18,082 миллиона устройств, рост на 17,7% в годовом выражении. Доля компании на рынке при этом выросла до 25% с 23,6% во втором квартале 2019 года. Второе место по объему поставок заняла компания Lenovo с 17,411 миллиона компьютеров (рост на 7,4% год к году), ее доля рынка сократилась до 24,1% с 24,9% годом ранее.
Третье место сохранила Dell Technologies: ее поставки выросли на 3,5% в годовом выражении, до 12,01 миллиона устройств. Доля рынка компании опустилась до 16,6% с 17,9% годом ранее. Компания Apple заняла четвертое место по объему поставок с 5,594 миллиона устройств (рост на 36%), ее доля на рынке выросла до 7,7% с 6,3% во втором квартале прошлого года.
Топ-5 по объемам поставок персональных компьютеров закрыла Acer Group: она в отчетном квартале отгрузила 4,828 миллиона устройств, что на 12,7% больше в годовом выражении. Доля рынка у компании выросла до 6,7% с 6,6% годом ранее.
Удаленный режим работы
30 марта, 09:00
Домашний офис здорового человека: снижаем риски работы с компьютером
201002
Обсудить 0
ТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Сотрудница в операционном зале банка
Российские банки фиксируют восстановление спроса на POS-кредиты
Международный деловой центр Москва-Сити
Эксперт рассказала о новом механизме, который поможет бизнесу в России
Владивосток
Приморье поднялось на 21 строчку в Национальном инвестрейтинге
Владивосток
Во Владивостоке судно вышло на очистку моря от масштабного загрязнения
Расстроенная пара
Эксперт рассказала, как вернуться из отпуска без новых долгов
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В Хабаровске не знают, когда решится вопрос с главой кабмина региона
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на сессии Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов в рамках ПМЭФ-2019
Титов попросил Попову ускорить открытие детских лагерей
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, где и как хранить зарядные устройства
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Пресс-служба Фургала не знает, есть ли у него адвокат
Протесты в США
В Теннесси проголосовали за демонтаж бюста генерала конфедератов
Экономический анализ
Исследование: лизинговый рынок в России может сократиться на 30-50%
Канье Уэст
Канье Уэст начал кампанию в президенты, зарегистрировавшись избирателем
Президент топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» Наталья Никипелова
ТВЭЛ по плану поставил ядерное топливо зарубежным АЭС на фоне COVID-19
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участников испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Мужчина на рабочем месте
Исследование показало, каких коллег больше всего не любят россияне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
21:23Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
21:23Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля
Лента новостейМолния