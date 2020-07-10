Исследование: мировые поставки компьютеров из-за COVID выросли на 11,2%

"Несмотря на проблемы с логистикой в ​​начале квартала, стоимость и частота воздушных и морских перевозок приблизились к нормальным (то есть уровней до COVID-19). Это в сочетании с увеличением производства ПК (а в некоторых случаях и с превышением предыдущих уровней) означало, что дистрибьюторы по всему миру имели достаточный запас устройств и были готовы удовлетворить всплеск спроса", - говорится в документе.