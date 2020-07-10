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https://ria.ru/20200710/1574145459.html
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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https://ria.ru/20200707/1573859338.html
Братцы, давайте быстрее. Упертый народ маски не носит, дистанцию не соблюдает, спасет только вакцина.
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Россия вперёд!!! Давайте сделаем вакцину первыми и лучшую. Сделаем весь мир здоровым. Все враги лопнут от зависти.
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573994859_0:0:1830:1030_1400x0_80_0_0_57e98c63554ba4556b381867bd9fc768.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

05:04 10.07.2020 (обновлено: 09:17 10.07.2020)
90874
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрач проводит ежедневный обход-осмотр участников испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участников испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участников испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны, сообщили в военном ведомстве.
Тесты начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй.
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
Первую группу 15 июля после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы. Сейчас их состояние хорошее, "жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается".
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Второй группе добровольцев 13 июля введут второй компонент, что должно способствовать закреплению иммунитета, поясняет ведомство.
Полученные данные, как отмечается, "свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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359888741072
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Популярные комментарии
Братцы, давайте быстрее. Упертый народ маски не носит, дистанцию не соблюдает, спасет только вакцина.
10 июля, 06:56
Валерий Сафин
1181100438
Россия вперёд!!! Давайте сделаем вакцину первыми и лучшую. Сделаем весь мир здоровым. Все враги лопнут от зависти.
10 июля, 06:52
Сергей Сальников
551310026
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