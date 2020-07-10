https://ria.ru/20200710/1574145459.html
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T05:04
2020-07-10T09:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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https://ria.ru/20200710/1574144504.html
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
Валерий Сафин
Братцы, давайте быстрее. Упертый народ маски не носит, дистанцию не соблюдает, спасет только вакцина.
171
Сергей Сальников
Россия вперёд!!! Давайте сделаем вакцину первыми и лучшую. Сделаем весь мир здоровым. Все враги лопнут от зависти.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны
, сообщили в военном ведомстве.
Тесты начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй.
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
Первую группу 15 июля после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы. Сейчас их состояние хорошее, "жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается".
Второй группе добровольцев 13 июля введут второй компонент, что должно способствовать закреплению иммунитета, поясняет ведомство.
Полученные данные, как отмечается, "свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.