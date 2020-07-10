Приморье поднялось на 21 строчку в Национальном инвестрейтинге

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Приморский край поднялся на 21 позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и занял 34-ю строчку, сообщает правительство региона.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел по видеосвязи заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив ( АСИ ). Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева представила результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года.

"Приморский край занял 34-е место в Национальном рейтинге инвестклимата… Второй год подряд Приморский край сразу на 21 позицию поднялся в Национальном рейтинге", - говорится в сообщении.

По словам Чупшевой, которые приводят власти региона, практически всем регионам Дальнего Востока удалось выполнить поставленную президентом России задачу: к 2020 году войти в топ-30 рейтинга.

"Региональные команды вместе с предпринимателями выделили болевые точки и разработали планы их быстрого устранения, назвав их "планами быстрых побед" с указанием сроков и ответственных. И это действительно сработало", – сказала Чупшева.

По данным властей Приморья, в 2019 году внимание было сосредоточено, прежде всего, на вовлечение муниципалитетов, цифровизацию услуг для бизнеса, контрольные закупки. Всего было поставлено более 320 задач – многих из них удалось достичь, и работа будет продолжена.