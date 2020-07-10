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Приморье поднялось на 21 строчку в Национальном инвестрейтинге
Приморский край поднялся на 21 позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и занял 34-ю строчку, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T04:50
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
дальний восток
владимир путин
приморский край
экономика
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светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), дальний восток, владимир путин, приморский край, экономика

Приморье поднялось на 21 строчку в Национальном инвестрейтинге

04:50 10.07.2020
230
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Приморский край поднялся на 21 позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и занял 34-ю строчку, сообщает правительство региона.
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел по видеосвязи заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева представила результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года.
"Приморский край занял 34-е место в Национальном рейтинге инвестклимата… Второй год подряд Приморский край сразу на 21 позицию поднялся в Национальном рейтинге", - говорится в сообщении.
По словам Чупшевой, которые приводят власти региона, практически всем регионам Дальнего Востока удалось выполнить поставленную президентом России задачу: к 2020 году войти в топ-30 рейтинга.
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"Региональные команды вместе с предпринимателями выделили болевые точки и разработали планы их быстрого устранения, назвав их "планами быстрых побед" с указанием сроков и ответственных. И это действительно сработало", – сказала Чупшева.
По данным властей Приморья, в 2019 году внимание было сосредоточено, прежде всего, на вовлечение муниципалитетов, цифровизацию услуг для бизнеса, контрольные закупки. Всего было поставлено более 320 задач – многих из них удалось достичь, и работа будет продолжена.
Национальный рейтинг формируется ежегодно Агентством стратегических инициатив на основе независимых опросов предпринимателей, которые оценивают насколько просто, удобно и быстро в регионе можно получить государственные услуги и решить вопросы, связанные с организацией и ведением бизнеса. Всего оценивается 44 показателя.
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Светлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Дальний ВостокВладимир ПутинПриморский крайЭкономика
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