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Российские банки фиксируют восстановление спроса на POS-кредиты
Российские банки фиксируют постепенное восстановление спроса на POS-кредиты (выдаваемые непосредственно в торговых точках - ред.), однако в целом рынок не... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T04:48
сергей васильев
национальное рейтинговое агентство
игорь караваев
ренессанс кредит
хоум кредит
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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сергей васильев, национальное рейтинговое агентство, игорь караваев, ренессанс кредит, хоум кредит , экономика

Российские банки фиксируют восстановление спроса на POS-кредиты

04:48 10.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские банки фиксируют постепенное восстановление спроса на POS-кредиты (выдаваемые непосредственно в торговых точках - ред.), однако в целом рынок не вернулся к показателям прошлого года, свидетельствует опрос РИА Новости среди банков, а также материалы кредитных организаций.
"Почта банк" сообщил, что объем выдач POS-кредитов в банке в мае и июне вернулся к уровню прошлогодних показателей. "Можно говорить о постепенном восстановлении спроса на POS-кредиты, этот сегмент, пожалуй, восстанавливается быстрее остальных на банковском рынке", - отмечает вице-президент, директор по развитию партнерских программ "Почта банка" Андрей Павлов.
По его словам, оживление объяснятся отложенным покупательским спросом и общим падением доходов в связи со снижением заработной платы или потерей работы. Но в целом рынок, конечно, еще не вернулся к показателям прошлого года, добавил он.
Объемы выдач таких кредитов в банке "Ренессанс Кредит" в мае-июне были меньше прошлогодних результатов. В мае многие предприятия торговли еще оставались закрытыми из-за введенных ограничительных мер.
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"В июне большинство магазинов возобновило работу в обычном режиме, что привело к росту выдач товарных кредитов. Так, например, объем POS-кредитов, выданных нашим банком в первый летний месяц, был почти в полтора раза больше, чем в мае", - рассказал старший вице-президент, директор департамента продаж банковских продуктов банка "Ренессанс Кредит" Сергей Васильев.
В "Русском Стандарте" также отмечают постепенное восстановление рынка POS-кредитования. Так, например, объем заявок в мае постепенно начал планомерный рост, а по итогам июня в банке показатели приблизились к тем, что были до пандемии. Пока статистика по количеству POS-кредитов в банке не вернулась к прошлогодним показателям. При этом "Русском Стандарте" ожидают восстановление объема рынка POS-кредитования к осени более чем на 80%.
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В банке "Хоум Кредит" отметили, что динамика POS-рынка начала восстанавливаться с мая. "Мы отмечали рост спроса на товары для дома и ремонта – строительные материалы и мебель. В июне уже был зафиксирован рост выдач в таких сегментах, как одежда и туризм. Кроме того, на фоне многочисленных маркетинговых акций ритейлеров наблюдается активный рост спроса на бытовую электронику", - рассказал аналитик банка Станислав Дужинский.

Перспективы рынка

С учетом того, что в апреле-июне крупные торговые центры в ряде регионов РФ оставались закрытыми, можно ожидать существенного падения спроса на традиционные POS-кредиты офлайн, однако при этом структура сегмента может сместиться в сторону POS онлайн, указывает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.
Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева отметила, что сегодня наблюдается негативное влияние на сегмент не только ограниченного спроса, но и ужесточение кредитных политик банков в части ограничения выдач.
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"Это связано с выжидательной позицией банкиров по стабилизации качества портфеля необеспеченных кредитов и стабилизации финансового состояния потенциальных заемщиков", - указала она.
По итогам 2020 года НРА ожидает стагнацию сегмента, так как потенциал роста новых выданных кредитов не сможет покрыть "выгашения" портфеля качественными заемщиками, стремящимися минимизировать свою долговую нагрузку во времена кризиса, добавила Караваева.
Уклеин напомнил, что ряд банков свернул POS-кредитование еще в 2019 году - начале 2020 года, до пандемии и ограничительных мер. Сокращение количества активных банков в POS связано с недостаточной маржинальностью сегмента при относительно высоких расходах. Для окупаемости и достижения эффекта масштаба требуется сотрудничество с крупнейшими розничными торговыми сетями, отметил он.
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