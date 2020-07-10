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В Хабаровске не знают, когда решится вопрос с главой кабмина региона
В правительстве Хабаровского края еще не знают, когда решится вопрос с исполняющим обязанности руководителя регионального кабмина, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T04:35
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровский край
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, общество

В Хабаровске не знают, когда решится вопрос с главой кабмина региона

04:35 10.07.2020
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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ХАБАРОВСК, 10 июл – РИА Новости. В правительстве Хабаровского края еще не знают, когда решится вопрос с исполняющим обязанности руководителя регионального кабмина, сообщил РИА Новости представитель местного правительства.
В четверг силовики задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания его отправили в Москву, где будет решаться вопрос об аресте.
"Пока не известно, когда решится вопрос с назначением исполняющего обязанности главы правительства края. Процедура его назначения также непонятна", - сказал собеседник агентства.
Как пояснили в пресс-службе, в крае есть две руководящие должности – губернатор и председатель правительства, они совмещены. Врио губернатора назначает президент, исполняющего обязанности председателя правительства назначает действующий губернатор.
"Сергей Фургал не успел вчера никого назначить, об этом он сообщил членам ОНК, которые навестили его в московском изоляторе", - отметил собеседник.
Сотрудники ФСБ России доставляют задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву
01:18
Фургал не признал вину в покушении и организации убийств
400141
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровский крайОбщество
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