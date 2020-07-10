В Хабаровске не знают, когда решится вопрос с главой кабмина региона

ХАБАРОВСК, 10 июл – РИА Новости. В правительстве Хабаровского края еще не знают, когда решится вопрос с исполняющим обязанности руководителя регионального кабмина, сообщил РИА Новости представитель местного правительства.
В четверг силовики задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания его отправили в Москву, где будет решаться вопрос об аресте.
"Пока не известно, когда решится вопрос с назначением исполняющего обязанности главы правительства края. Процедура его назначения также непонятна", - сказал собеседник агентства.
Как пояснили в пресс-службе, в крае есть две руководящие должности – губернатор и председатель правительства, они совмещены. Врио губернатора назначает президент, исполняющего обязанности председателя правительства назначает действующий губернатор.
"Сергей Фургал не успел вчера никого назначить, об этом он сообщил членам ОНК, которые навестили его в московском изоляторе", - отметил собеседник.