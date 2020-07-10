Титов попросил Попову ускорить открытие детских лагерей

Титов, ссылаясь на многочисленные обращения представителей отрасли, указывает, что неопределенность даты открытия влечет за собой неоправданные затраты предприятий в этой сфере. Детским лагерям в ожидании открытия приходится постоянно поддерживать нужное профилактическое состояние помещений, закупать продукты питания, которые не подлежат длительному хранению, платить зарплату временному персоналу, объясняет омбудсмен.

"Учитывая, что сезон отдыха и оздоровления составляет три месяца, один из которых уже не реализован, рентабельность отрасли приравнивается к нулю. Продление ограничений приведет к крупным затратам, что потребует принятия дополнительного пакета мер поддержки", - предупреждает он в письме.