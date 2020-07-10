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Титов попросил Попову ускорить открытие детских лагерей
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой перенести возобновление... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T04:23
россия
дмитрий чернышенко
анна попова
борис титов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
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россия, дмитрий чернышенко, анна попова, борис титов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Титов попросил Попову ускорить открытие детских лагерей

04:23 10.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов" в рамках ПМЭФ-2019
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на сессии Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой перенести возобновление работы летних детских оздоровительных учреждений с третьего на второй этап возобновления деятельности предприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, возобновление деятельности оздоровительных организаций отнесено к третьему этапу снятия ограничительных мер, в каждом регионе администрации самостоятельно определяют временные рамки этапов.
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Титов, ссылаясь на многочисленные обращения представителей отрасли, указывает, что неопределенность даты открытия влечет за собой неоправданные затраты предприятий в этой сфере. Детским лагерям в ожидании открытия приходится постоянно поддерживать нужное профилактическое состояние помещений, закупать продукты питания, которые не подлежат длительному хранению, платить зарплату временному персоналу, объясняет омбудсмен.
"Учитывая, что сезон отдыха и оздоровления составляет три месяца, один из которых уже не реализован, рентабельность отрасли приравнивается к нулю. Продление ограничений приведет к крупным затратам, что потребует принятия дополнительного пакета мер поддержки", - предупреждает он в письме.
Титов попросил Попову "рассмотреть возможность переноса открытия детских лагерей с третьего на второй этап возобновления деятельности предприятий, сохранив жесткие требования по санитарному состоянию лагерей", приводит его слова пресс-служба.
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Роспотребнадзор 30 июня выпустил постановление, в рамках которого отдых детей и их оздоровление "должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания, за исключением отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в Арктической зоне России".
Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) ранее обратились к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой обратить особое внимание на проблемы, сложившиеся в детском туризме. Президент ОСИГ Грант Бабасян указывал, что важно отменить все установленные запреты, поскольку они негативно сказываются не только на экономическом положении участников туротрасли, но и на психологическом состоянии сотен тысяч детей, которые собирались отдохнуть на море этим летом.
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РоссияДмитрий ЧернышенкоАнна ПоповаБорис ТитовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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