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В Лондоне сотрудника полиции обвиняют в терроризме
Сотруднику полиции Лондона Бенджамину Ханнаму в четверг предъявили обвинения в терроризме, говорится в официальном заявлении полиции. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T04:14
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353
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великобритания, лондон, в мире

В Лондоне сотрудника полиции обвиняют в терроризме

04:14 10.07.2020
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© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции в Лондоне, Великобритания
Сотрудники полиции в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сотруднику полиции Лондона Бенджамину Ханнаму в четверг предъявили обвинения в терроризме, говорится в официальном заявлении полиции.
"Офицеру, находящемуся на испытательном сроке в полиции Лондона, было сегодня, 9 июля, предъявлено обвинение в пяти преступлениях после расследования, проведенного контртеррористическим командованием (полиции Лондона – ред.)", - говорится в официальном заявлении столичной полиции.
Сообщается, что Бенджамин Ханнам обвиняется в преступлениях, совершенных с 2016 по 2018 год, включая участие в деятельности запрещенной ультраправой организации National Action и хранение непристойных детских снимков. По информации полиции Лондона, Ханнам при вступлении в службу в полиции давал заведомо ложные сведения о себе, что он не состоит в террористических организациях.
Ханнам был освобожден под залог, он предстанет перед магистратским судом лондонского района Вестминстер 6 августа.
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