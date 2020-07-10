https://ria.ru/20200710/1574144982.html
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США одобрили продажу Японии 105 военных самолетов F-35 на 23 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T04:04
2020-07-10T11:08
f-35
япония
сша
в мире
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https://ria.ru/20190322/1552021936.html
Павлуша Кукакин
Научитесь сначала делать что-нибудь типа Сони, тойота, автоматизацию производства. Япония высокоразвитая страна и этот шанс им дал Запад.
54
LUKA A
помор, так ты из России или все же нет? определись уже
39
40
япония
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
f-35, япония, сша, в мире