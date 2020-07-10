США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35

Правительство Японии ранее запросило контракт на поставки 63 штук модификации F-35A, 42 самолета вертикального взлета F-35B и к ним 110 двигателей F135, включая пять запасных.

Новейшие F-35 должны прийти на замену устаревшим F-4 Phantom, которые ранее стояли на вооружении в Японии.