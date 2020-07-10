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США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США одобрили продажу Японии 105 военных самолетов F-35 на 23 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:08
f-35
япония
сша
в мире
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https://ria.ru/20190322/1552021936.html
Научитесь сначала делать что-нибудь типа Сони, тойота, автоматизацию производства. Япония высокоразвитая страна и этот шанс им дал Запад.
54
помор, так ты из России или все же нет? определись уже
39
40
япония
сша
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
f-35, япония, сша, в мире

США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35

04:04 10.07.2020 (обновлено: 11:08 10.07.2020)
23475
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen StidhamАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. США одобрили продажу Японии 105 военных самолетов F-35 на 23 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру американского Минобороны.
Правительство Японии ранее запросило контракт на поставки 63 штук модификации F-35A, 42 самолета вертикального взлета F-35B и к ним 110 двигателей F135, включая пять запасных.
Госдепартамент заключил, что этот контракт соответствует интересам США, поскольку помогает крупному союзнику — Японии.
Новейшие F-35 должны прийти на замену устаревшим F-4 Phantom, которые ранее стояли на вооружении в Японии.
Деловой район Пекина Гомао
22 марта 2019, 11:45
Китай сделал США представление из-за намерения продать Тайваню истребители
4195251938
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F-35ЯпонияСШАВ мире
Популярные комментарии
Научитесь сначала делать что-нибудь типа Сони, тойота, автоматизацию производства. Япония высокоразвитая страна и этот шанс им дал Запад.
10 июля, 10:09
Павлуша Кукакин
8210043
помор, так ты из России или все же нет? определись уже
10 июля, 10:32
LUKA A
18180003
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