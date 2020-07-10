Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574144881.html
В США завершился процесс по делу Никулина
В США завершился судебный процесс по делу россиянина Евгения Никулина, говорится в протоколе судебного заседания. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:12
евгений никулин
чехия
прага
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_69e3e4c82708489d6466d339bb361668.jpg
https://ria.ru/20200314/1568590019.html
1
чехия
прага
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_69e3e4c82708489d6466d339bb361668.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_f48c3be1070ad895ffda7487b6821aab.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_500:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_f6cc3af3d4c684495493579aa5615cc0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений никулин, чехия, прага, сша, в мире

В США завершился процесс по делу Никулина

03:54 10.07.2020 (обновлено: 11:12 10.07.2020)
6974
© РИА НовостиЕвгений Никулин
Евгений Никулин
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. В США завершился судебный процесс по делу россиянина Евгения Никулина, говорится в протоколе судебного заседания.
В соответствии с расписанием процесс должен был продлиться до 17 июля, однако обвинение завершило опрос свидетелей, а защита не стала никого вызывать.
Судья Уильям Элсап начал зачитывать инструкции для присяжных и намерен закончить с этим в течение дня. После этого присяжные смогут вынести вердикт. Им предстоит ответить на вопросы, виновен ли Никулин по каждому из девяти предъявленных ему пунктов. Сколько времени понадобится присяжным на решение, заранее не известно.
В начале октября 2016 года чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в Праге. Американские власти обвиняют россиянина в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018-го Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле Конституционный суд задним числом отменил это решение.
Американские флаги в Вашингтоне
14 марта, 05:31Распространение нового коронавируса
Адвокаты россиян в США рассказали об изменениях в их работе
1044251940
Обсудить 1
Евгений НикулинЧехияПрагаСШАВ мире
Рекомендуем
Канье Уэст
Канье Уэст начал кампанию в президенты, зарегистрировавшись избирателем
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
Эксперт рассказал о целях испытаний С-400 в Турции
Мария Бутина
В США экс-бойфренд Бутиной Пол Эриксон получил семь лет тюрьмы
Мужчина на рабочем месте
Исследование показало, каких коллег больше всего не любят россияне
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Плитка шоколада
Эксперты рассказали, кому полезен шоколад
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, где и как хранить зарядные устройства
Актер Михаил Ефремов
Семья Ефремова готовится к худшему, заявила его подруга
Илона (справа) и Алина
История сестер, нашедших друг друга спустя десятилетия
Офис телеканала RT
Запрет вещания RT: как Запад разучился работать против России
Автомобиль Следственного комитета
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве ребенка
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
21:23Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
21:23Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля
Лента новостейМолния