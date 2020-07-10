В США завершился процесс по делу Никулина

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. В США завершился судебный процесс по делу россиянина Евгения Никулина, говорится в протоколе судебного заседания.
В соответствии с расписанием процесс должен был продлиться до 17 июля, однако обвинение завершило опрос свидетелей, а защита не стала никого вызывать.
Судья Уильям Элсап начал зачитывать инструкции для присяжных и намерен закончить с этим в течение дня. После этого присяжные смогут вынести вердикт. Им предстоит ответить на вопросы, виновен ли Никулин по каждому из девяти предъявленных ему пунктов. Сколько времени понадобится присяжным на решение, заранее не известно.
В начале октября 2016 года чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в Праге. Американские власти обвиняют россиянина в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018-го Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле Конституционный суд задним числом отменил это решение.