Российские специалисты в Куру нашли причину утечки токсичного топлива

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские специалисты на космодроме Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане нашли причину утечки токсичного топлива из разгонного блока "Фрегат", неисправный клапан отправят на исследование в Россию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы НПО Лавочкина (предприятие "Роскосмоса").

"Причиной утечки токсичного топлива из разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру стала неисправность клапана", - сказал собеседник агентства.

"После завершения нейтрализации (удаление остатков токсичного топлива - ред.) баков окислителя "Фрегата" планируется демонтировать неисправный клапан и отправить его на исследование в Россию", - добавил он.

По его словам, специалисты НПО Лавочкина разрабатывают мероприятия по устранению замечаний после проведения нейтрализации.

В мае в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру. Для устранения проблемы на космодром прибыли специалисты НПО Лавочкина, которые в настоящее время занимаются длительной процедурой удаления остатков окислителя из разгонного блока.

Этот "Фрегат" предназначался для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ" спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт планировался в начале марта, но был отложен на середину октября из-за неисправности разгонного блока, который пришлось заменить на запасной, и временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса.