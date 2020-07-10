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Российские специалисты в Куру нашли причину утечки токсичного топлива
Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане нашли причину утечки токсичного топлива из разгонного блока "Фрегат", неисправный клапан... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T03:48
хочу стать космонавтом
россия
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россия, куру (космодром), союз, французская гвиана

Российские специалисты в Куру нашли причину утечки токсичного топлива

03:48 10.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром Куру во Французской Гвиане
Космодром Куру во Французской Гвиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космодром Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане нашли причину утечки токсичного топлива из разгонного блока "Фрегат", неисправный клапан отправят на исследование в Россию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы НПО Лавочкина (предприятие "Роскосмоса").
"Причиной утечки токсичного топлива из разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру стала неисправность клапана", - сказал собеседник агентства.
"После завершения нейтрализации (удаление остатков токсичного топлива - ред.) баков окислителя "Фрегата" планируется демонтировать неисправный клапан и отправить его на исследование в Россию", - добавил он.
По его словам, специалисты НПО Лавочкина разрабатывают мероприятия по устранению замечаний после проведения нейтрализации.
Международная космическая станция
Вчера, 02:53Хочу стать космонавтом
На МКС установили еще один фильтр для снижения уровня токсичного бензола
В мае в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру. Для устранения проблемы на космодром прибыли специалисты НПО Лавочкина, которые в настоящее время занимаются длительной процедурой удаления остатков окислителя из разгонного блока.
Этот "Фрегат" предназначался для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ" спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт планировался в начале марта, но был отложен на середину октября из-за неисправности разгонного блока, который пришлось заменить на запасной, и временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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Хочу стать космонавтомРоссияКуру (космодром)СоюзФранцузская Гвиана
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