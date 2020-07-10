ТВЭЛ по плану поставил ядерное топливо зарубежным АЭС на фоне COVID-19

"В условиях серьезных ограничений мы не снижаем свой привычный темп. Поставки ядерного топлива на российские АЭС и зарубежным заказчикам проходят строго в срок в соответствии с контрактными обязательствами. За время пандемии все топливо дошло на АЭС вовремя и было принято без замечаний", - сказала она.