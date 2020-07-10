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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200710/1574144808.html
ТВЭЛ по плану поставил ядерное топливо зарубежным АЭС на фоне COVID-19
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, в соответствии с графиком выполняла поставки ядерного топлива... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T03:35
ядерные технологии
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
новости - ядерные технологии
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, новости - ядерные технологии

ТВЭЛ по плану поставил ядерное топливо зарубежным АЭС на фоне COVID-19

03:35 10.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой АО "ТВЭЛ"Президент топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» Наталья Никипелова
Президент топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» Наталья Никипелова
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "ТВЭЛ"
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, в соответствии с графиком выполняла поставки ядерного топлива для АЭС за рубежом, сообщила в интервью РИА Новости президент ТВЭЛ Наталья Никипелова.
"В условиях серьезных ограничений мы не снижаем свой привычный темп. Поставки ядерного топлива на российские АЭС и зарубежным заказчикам проходят строго в срок в соответствии с контрактными обязательствами. За время пандемии все топливо дошло на АЭС вовремя и было принято без замечаний", - сказала она.
Никипелова напомнила, что уже во время пандемии весной нынешнего года успешно прошла приемку изготовленная на мощностях ТВЭЛ так называемая начальная загрузка топлива для энергоблока №1 Белорусской АЭС. Кроме того, ТВЭЛ были подписаны десятилетний контракт на поставки компонентов топлива для египетского исследовательского реактора ETRR-2 и контракт на поставку топлива для реактора в чешском исследовательском центре Ржеж.
ТВЭЛ - один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива. Обеспечивает топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми государствах, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.
Атомная станция
6 ноября 2019, 11:14Ядерные технологии
ТВЭЛ подписал контракт на поставки топлива для будущих блоков АЭС "Сюйдапу"
1301001
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Ядерные технологииБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТВЭЛНовости - Ядерные технологии
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