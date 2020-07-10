Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574144758.html
Приморца будут судить за то, что он выбросил щенка с пятого этажа
Житель Находки предстанет перед судом по обвинению в том, что он выбросил с пятого этажа своего щенка, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T03:32
находка
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://ria.ru/20200707/1574009855.html
находка
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_888:0:2935:2047_1400x0_80_0_0_ac952778b1e9ca65ed2c39a938dfcab1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
находка, приморский край, происшествия

Приморца будут судить за то, что он выбросил щенка с пятого этажа

03:32 10.07.2020
135
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Житель Находки предстанет перед судом по обвинению в том, что он выбросил с пятого этажа своего щенка, сообщает УМВД по Приморскому краю.
"Полицейскими установлено, что 54-летний ранее не судимый местный житель, вернувшись домой после посиделок с друзьями, увидел в квартире беспорядок и лежащий на полу порванный матрас. Рядом находился виновник произошедшего - его 11-месячный питомец. Мужчина разозлился на собаку, в порыве гнева избил ее и выбросил из окна пятого этажа дома", - говорится в сообщении.
По данным полиции, приморец был пьян, в полиции он сознался. Очевидцами происшествия оказались волонтеры, помогающие бездомным животным. Они забрали щенка и увезли в ветеринарную клинику. Животное получило тяжелые травмы, но благодаря экстренной помощи выжило. Одна из волонтеров забрала собаку себе и назвала ее Месси.
На приморца возбуждено дело по статье "Жестокое обращение с животным", санкция по которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу", - сообщает полиция.
Полицейский
7 июля, 14:54
В Красноярском крае пьяный мужчина выбросил собаку из окна
000030
Обсудить 0
НаходкаПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве ребенка
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов
В хабаровском отделении ЛДПР не знают, где находятся задержанные депутаты
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии результатов общероссийского голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Эксперт прокомментировал утечку базы голосовавших онлайн россиян
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал находится в двухместной камере без соседа
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Пресс-служба Фургала не знает, есть ли у него адвокат
Владивосток
Во Владивостоке судно вышло на очистку моря от масштабного загрязнения
Наручники
В Саратовской области осудили участника группы наркоторговцев
Актер Михаил Ефремов
Семья Ефремова готовится к худшему, заявила его подруга
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Северной Осетии нашли тело пропавшего в горах туриста
Мужчина работает на ноутбуке
Аферисты зарегистрировали более 4000 доменов по COVID-19
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Фургал не признал вину
Участники акции в Афинах против запрета на проведние митингов
В Афинах произошли беспорядки из-за проекта об ограничении митингов
Автомобиль следственного комитета
В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве
Корсаковский морской торговый порт
На шельфе Сахалина произошел пожар на судне с вахтовиками
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
21:23Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
21:23Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля
Лента новостейМолния