https://ria.ru/20200710/1574144758.html
Приморца будут судить за то, что он выбросил щенка с пятого этажа
Житель Находки предстанет перед судом по обвинению в том, что он выбросил с пятого этажа своего щенка, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T03:32
2020-07-10T03:32
находка
приморский край
происшествия
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приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
находка, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости.
Житель Находки
предстанет перед судом по обвинению в том, что он выбросил с пятого этажа своего щенка, сообщает УМВД по Приморскому краю
.
"Полицейскими установлено, что 54-летний ранее не судимый местный житель, вернувшись домой после посиделок с друзьями, увидел в квартире беспорядок и лежащий на полу порванный матрас. Рядом находился виновник произошедшего - его 11-месячный питомец. Мужчина разозлился на собаку, в порыве гнева избил ее и выбросил из окна пятого этажа дома", - говорится в сообщении.
По данным полиции, приморец был пьян, в полиции он сознался. Очевидцами происшествия оказались волонтеры, помогающие бездомным животным. Они забрали щенка и увезли в ветеринарную клинику. Животное получило тяжелые травмы, но благодаря экстренной помощи выжило. Одна из волонтеров забрала собаку себе и назвала ее Месси.
На приморца возбуждено дело по статье "Жестокое обращение с животным", санкция по которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу", - сообщает полиция.