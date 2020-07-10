Приморца будут судить за то, что он выбросил щенка с пятого этажа

"Полицейскими установлено, что 54-летний ранее не судимый местный житель, вернувшись домой после посиделок с друзьями, увидел в квартире беспорядок и лежащий на полу порванный матрас. Рядом находился виновник произошедшего - его 11-месячный питомец. Мужчина разозлился на собаку, в порыве гнева избил ее и выбросил из окна пятого этажа дома", - говорится в сообщении.