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В США экс-бойфренд Бутиной Пол Эриксон получил семь лет тюрьмы
Пол Эриксон, который ранее имел близкие отношения с осужденной в США россиянкой Марией Бутиной, получил семь лет тюрьмы, говорится в приговоре суда. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:06
мария бутина
южная дакота
сша
в мире
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Тоталитарная американская власть состряпала быстренько дело и упекла не виновного в тюрягу. Надо ввести против штатников санкции по закону Пола Эриксона и требовать свободы для этого гражданина и других которые так же находятся под следствием или в тюрьме некоторые даже за посты в ФБ.В Сан-Франциско супервайзер Шаманн Уолтон внёс законопроект о «предостережении от расовых злоупотреблений в якобы неотложных ситуациях», сокращённо CAREN. Но на самом деле тут не до смеха. Согласно этому законопроекту, если гражданин обратится в правоохранительные органы на основании, цитирую, «расовых предрассудков», это будет считаться преступлением на почве ненависти. Как вы думаете, как именно будет применяться данный закон? Можно не теряться в догадках. Вызовите полицию, потому что вы напуганы «по большей части мирными протестующими», которые грозятся вас убить, — и вы преступник!
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южная дакота
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мария бутина, южная дакота, сша, в мире

В США экс-бойфренд Бутиной Пол Эриксон получил семь лет тюрьмы

03:22 10.07.2020 (обновлено: 11:06 10.07.2020)
48629
© ВГТРКМария Бутина
Мария Бутина
© ВГТРК
Мария Бутина . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пол Эриксон, который ранее имел близкие отношения с осужденной в США россиянкой Марией Бутиной, получил семь лет тюрьмы, говорится в приговоре суда.
Кроме того, Эриксон должен будет провести три года под надзором правоохранительных органов.
Ранее офис федерального прокурора по штату Южная Дакота сообщил, что Эриксон обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения 56-летнему американцу предъявили 5 февраля 2019 года. Эриксону вменяли 11 преступных эпизодов, максимальный срок по ним — до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250-500 тысяч долларов.
В обвинительном заключении говорится, что с 1996 года до августа 2018-го Эриксон занимался привлечением средств инвесторов, давая им ложные обещания. Среди проектов, в которые Эриксон призывал вложить деньги, — инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и проекты в области недвижимости в Северной Дакоте. Обвинения не имеют отношения к делу Бутиной.
Эриксон признал вину по двум эпизодам и согласился выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Кроме того, к соглашению о признании вины прилагается секретное дополнение, которое закрыто для прочтения в общедоступной базе данных.
Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, иначе ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию.
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Мария БутинаЮжная ДакотаСШАВ мире
Популярные комментарии
Тоталитарная американская власть состряпала быстренько дело и упекла не виновного в тюрягу. Надо ввести против штатников санкции по закону Пола Эриксона и требовать свободы для этого гражданина и других которые так же находятся под следствием или в тюрьме некоторые даже за посты в ФБ.В Сан-Франциско супервайзер Шаманн Уолтон внёс законопроект о «предостережении от расовых злоупотреблений в якобы неотложных ситуациях», сокращённо CAREN. Но на самом деле тут не до смеха. Согласно этому законопроекту, если гражданин обратится в правоохранительные органы на основании, цитирую, «расовых предрассудков», это будет считаться преступлением на почве ненависти. Как вы думаете, как именно будет применяться данный закон? Можно не теряться в догадках. Вызовите полицию, потому что вы напуганы «по большей части мирными протестующими», которые грозятся вас убить, — и вы преступник!
10 июля, 07:36
Иван Чай
2531014
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