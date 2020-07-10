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В Дижоне предъявили обвинения двоим задержанным по делу о беспорядках
Двоим задержанным по делу о беспорядках во французском Дижоне предъявлены обвинения, они будут находиться под стражей до суда, сообщает радиостанция France Info РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T03:22
2020-07-10T03:22
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жеральд дарманен, франция, в мире
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Двоим задержанным по делу о беспорядках во французском
Дижоне предъявлены обвинения, они будут находиться под стражей до суда, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на прокурора.
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.
По данным радиостанции, обвиняемые были среди шести задержанных с 7 по 9 июля за "насилие с отягчающими обстоятельствами". В четверг они предстали перед судом , им были предъявлены обвинения в "насилии, совершенном группой лиц". Отмечается, что оба обвиняемых ранее были судимы.
В сообщении говорится, что еще два человека, задержанные по данному делу, были отпущены "ввиду отсутствия обвинений".
Премьер-министр Франции Жан Кастекс
и глава МВД Жеральд Дарманен
в пятницу отправятся в Дижон, в квартал Гресий, где в середине июня прошли беспорядки.