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В Дижоне предъявили обвинения двоим задержанным по делу о беспорядках
Двоим задержанным по делу о беспорядках во французском Дижоне предъявлены обвинения, они будут находиться под стражей до суда, сообщает радиостанция France Info РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T03:22
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франция
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жеральд дарманен, франция, в мире

В Дижоне предъявили обвинения двоим задержанным по делу о беспорядках

03:22 10.07.2020
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© AP Photo / Lionel CironneauСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Lionel Cironneau
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Двоим задержанным по делу о беспорядках во французском Дижоне предъявлены обвинения, они будут находиться под стражей до суда, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на прокурора.
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.
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По данным радиостанции, обвиняемые были среди шести задержанных с 7 по 9 июля за "насилие с отягчающими обстоятельствами". В четверг они предстали перед судом , им были предъявлены обвинения в "насилии, совершенном группой лиц". Отмечается, что оба обвиняемых ранее были судимы.
В сообщении говорится, что еще два человека, задержанные по данному делу, были отпущены "ввиду отсутствия обвинений".
Премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Жеральд Дарманен в пятницу отправятся в Дижон, в квартал Гресий, где в середине июня прошли беспорядки.
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