В Дижоне предъявили обвинения двоим задержанным по делу о беспорядках

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Двоим задержанным по делу о беспорядках во Двоим задержанным по делу о беспорядках во французском Дижоне предъявлены обвинения, они будут находиться под стражей до суда, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на прокурора.

Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.

По данным радиостанции, обвиняемые были среди шести задержанных с 7 по 9 июля за "насилие с отягчающими обстоятельствами". В четверг они предстали перед судом , им были предъявлены обвинения в "насилии, совершенном группой лиц". Отмечается, что оба обвиняемых ранее были судимы.