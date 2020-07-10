На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве ребенка

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве пропавшей восьмилетней девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По уголовному делу задержаны мужчина и женщина, следствие выясняет, являются ли они семейной парой", — сказал собеседник агентства, отметив, что это стало возможным после просмотра записей с камеры наблюдения.
По информации портала Sakh.com, предполагаемыми злоумышленниками оказалась семейная пара — мужчина 1971 года рождения и женщина 1988 года рождения, — при этом главного подозреваемого задержали еще в четверг. По предварительным данным, мужчина изнасиловал ребенка перед убийством.
Региональное управление СК сообщило, что тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили утром в пятницу недалеко от села Ожидаево Холмского района.
"В соответствии с полученными данными, смерть ребенка наступила <...> 6 июля 2020 года", — говорится в релизе.
В тот день ребенок вышел из дома в Южно-Сахалинске и не вернулся. Несколько дней его искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также до 400 волонтеров.
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