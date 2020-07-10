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На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве ребенка
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве пропавшей восьмилетней девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
холмский район
убийство
происшествия
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южно-сахалинск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, холмский район, убийство, происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве ребенка

03:19 10.07.2020 (обновлено: 11:46 10.07.2020)
69199
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве пропавшей восьмилетней девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"По уголовному делу задержаны мужчина и женщина, следствие выясняет, являются ли они семейной парой", — сказал собеседник агентства, отметив, что это стало возможным после просмотра записей с камеры наблюдения.

По информации портала Sakh.com, предполагаемыми злоумышленниками оказалась семейная пара — мужчина 1971 года рождения и женщина 1988 года рождения, — при этом главного подозреваемого задержали еще в четверг. По предварительным данным, мужчина изнасиловал ребенка перед убийством.
Региональное управление СК сообщило, что тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили утром в пятницу недалеко от села Ожидаево Холмского района.
"В соответствии с полученными данными, смерть ребенка наступила <...> 6 июля 2020 года", — говорится в релизе.
В тот день ребенок вышел из дома в Южно-Сахалинске и не вернулся. Несколько дней его искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также до 400 волонтеров.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскХолмский районУбийствоПроисшествия
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