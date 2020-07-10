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В США задержали профессора по обвинению в работе на КНР
Ученый Сун Го Чжэн задержан в США по обвинению в работе на КНР, сообщило в четверг в пресс-релизе министерство юстиции США. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T03:18
министерство юстиции сша
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РИА Новости
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353
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министерство юстиции сша, китай, огайо, сша, в мире

В США задержали профессора по обвинению в работе на КНР

03:18 10.07.2020
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© AP Photo / Seth WenigПолицейский в США
Полицейский в США
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Ученый Сун Го Чжэн задержан в США по обвинению в работе на КНР, сообщило в четверг в пресс-релизе министерство юстиции США.
"Исследователь и профессор ревматологии, имеющий крепкие связи с Китаем, задержан до суда без возможности залога по обвинению в мошенничестве с грантами. Он не раскрывал информацию о том, что участвовал в сложной схеме по использованию грантов примерно на 4,1 миллиона долларов от Национальных институтов здравоохранения (США) для того, чтобы развить технические знания КНР в области ревматологии и иммунологии", - говорится в заявлении минюста.
Ученого, который работал в Университете штата Огайо, также обвиняют в даче ложных показаний.
Задержание произошло еще 22 мая, но публично о нем было объявлено в четверг. Сун Го Чжэн был арестован при пересадке на рейс в Китай в Анкоридже, штат Аляска.
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"Мы вновь сталкиваемся с тем, что профессор американского университета... сознательно не упоминал о своих связях с китайским университетом и получении денег от правительства Китая с тем, чтобы получить миллионы долларов грантов в США", - заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс. По его словам, таких дел в США много.
США обвиняют КНР в целенаправленной кампании получения технологий и знаний из США в обход американского законодательства. Директор Центра по национальной контрразведке и безопасности США Билл Иванина заявил ранее, что США в прошлом году обвинили около 50 человек в незаконной работе на КНР.
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Министерство юстиции СШАКитайОгайоСШАВ мире
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