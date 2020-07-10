В США задержали профессора по обвинению в работе на КНР

"Исследователь и профессор ревматологии, имеющий крепкие связи с Китаем, задержан до суда без возможности залога по обвинению в мошенничестве с грантами. Он не раскрывал информацию о том, что участвовал в сложной схеме по использованию грантов примерно на 4,1 миллиона долларов от Национальных институтов здравоохранения (США) для того, чтобы развить технические знания КНР в области ревматологии и иммунологии", - говорится в заявлении минюста.