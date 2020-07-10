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В столице Сербии восемь часов продолжался мирный протест
В Белграде перед зданием Скупщины в четверг на протяжении восьми часов проходил мирный протест, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:23
ана брнабич
александр вучич
сербия
косово
белград (город)
в мире
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РИА Новости
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ана брнабич, александр вучич, сербия, косово, белград (город), в мире

В столице Сербии восемь часов продолжался мирный протест

02:57 10.07.2020 (обновлено: 07:23 10.07.2020)
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 10 июл — РИА Новости. В Белграде перед зданием Скупщины в четверг на протяжении восьми часов проходил мирный протест, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер Сербии Ана Брнабич в четверг на фоне двухдневных беспорядков из-за ограничений по коронавирусу сообщила о новом ужесточении мер, в частности, запрете на собрания в помещениях и на открытом воздухе свыше десяти человек. Тем самым власти страны отказались от идеи введения комендантского часа, которая привела к массовым протестам граждан.
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Вечером в четверг протестующие избрали мирную тактику, они начали собираться около 17.00 (18.00 мск) на площади перед зданием парламента. Больше половины пришедших сразу села на асфальт и тротуарную плитку перед ступенями. Акция проходила под девизом "Сиди, не дай себя обмануть".
Полиция почти не показывалась за ограждением. На виду в отличие от предыдущих вечеров и ночей не было кордонов тяжело экипированных подразделений МВД.
Не было речей организаторов и программных заявлений, хотя один из организаторов — Срджан Ного — находился перед Скупщиной.
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Несколько раз атмосфера перед ограждением у ступеней парламента накалялась, в сторону дверей заксобрания бросали бутылки и камни. Но активисты и сторонники мирного протеста начинали хором скандировать "Сиди!" и напряжение не перерастало в попытку прорыва внутрь. Несколько самых агрессивных пришедших, перепрыгнувших ограждение парламента, вернули сами участники протеста и выдворили, без серьезных побоев.
Периодически в разных частях площади зажигали файеры и бросали петарды, собравшиеся скандировали лозунги в поддержку Косово в составе Сербии или оскорбления в адрес властей. На площади далеко после полуночи осталась группа самых упорных, которые кричали перед ограждением и перелезали его, чтобы сфотографироваться. Около 1.00 (2.00 мск) появились машины коммунальных служб и стали поливать площадь и собирать мусор, после чего разошлись последние протестующие.
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По данным МВД, при двухдневных столкновениях в Сербии пострадали 118 полицейских, были задержаны 153 человека. Вице-мэр Белграда Горан Весич оценил ущерб только от первой ночи беспорядков в 127 тысяч евро.
Протестующие выражают недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по борьбе с распространением коронавируса, требуют предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругают политику президента Александра Вучича.
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Ана БрнабичАлександр ВучичСербияКосовоБелград (город)В мире
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