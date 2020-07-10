В столице Сербии восемь часов продолжался мирный протест

Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа

БЕЛГРАД, 10 июл — РИА Новости. В Белграде перед зданием Скупщины в четверг на протяжении восьми часов проходил мирный протест, передает корреспондент РИА Новости.

Премьер Сербии Ана Брнабич в четверг на фоне двухдневных беспорядков из-за ограничений по коронавирусу сообщила о новом ужесточении мер, в частности, запрете на собрания в помещениях и на открытом воздухе свыше десяти человек. Тем самым власти страны отказались от идеи введения комендантского часа, которая привела к массовым протестам граждан.

Вечером в четверг протестующие избрали мирную тактику, они начали собираться около 17.00 (18.00 мск) на площади перед зданием парламента. Больше половины пришедших сразу села на асфальт и тротуарную плитку перед ступенями. Акция проходила под девизом "Сиди, не дай себя обмануть".

Полиция почти не показывалась за ограждением. На виду в отличие от предыдущих вечеров и ночей не было кордонов тяжело экипированных подразделений МВД.

Не было речей организаторов и программных заявлений, хотя один из организаторов — Срджан Ного — находился перед Скупщиной.

Несколько раз атмосфера перед ограждением у ступеней парламента накалялась, в сторону дверей заксобрания бросали бутылки и камни. Но активисты и сторонники мирного протеста начинали хором скандировать "Сиди!" и напряжение не перерастало в попытку прорыва внутрь. Несколько самых агрессивных пришедших, перепрыгнувших ограждение парламента, вернули сами участники протеста и выдворили, без серьезных побоев.

Периодически в разных частях площади зажигали файеры и бросали петарды, собравшиеся скандировали лозунги в поддержку Косово в составе Сербии или оскорбления в адрес властей. На площади далеко после полуночи осталась группа самых упорных, которые кричали перед ограждением и перелезали его, чтобы сфотографироваться. Около 1.00 (2.00 мск) появились машины коммунальных служб и стали поливать площадь и собирать мусор, после чего разошлись последние протестующие.

По данным МВД, при двухдневных столкновениях в Сербии пострадали 118 полицейских, были задержаны 153 человека. Вице-мэр Белграда Горан Весич оценил ущерб только от первой ночи беспорядков в 127 тысяч евро.