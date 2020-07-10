Патриархи Феофил и Даниил обеспокоены превращением храма Софии в мечеть

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Патриархи Иерусалимский и Румынский Феофил и Даниил вслед за патриархом Московским Кириллом выразили обеспокоенность возможным превращением храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Свою обеспокоенность возможным превращением Святой Софии в мечеть выразили Предстоятели еще двух Поместных Православных Церквей. Патриарх Иерусалимский Феофил III высказал сожаление, что вековая традиция межконфессионального мира и уважения может быть прервана", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, патриарх Феофил поставил в заслугу Турции то, что почти сто лет собор Святой Софии сохранял музейный статус, и выразил надежду, что турецкое государство будет уважать нынешний статус собора и не станет его менять.

"Патриарх Румынский Даниил в свою очередь назвал Святую Софию символом христианской веры и цивилизации, подчеркнув ее уникальное культурное значение. Румынский Патриарх также выразил свою солидарность со всеми, кто встал на защиту собора", - добавил Легойда.