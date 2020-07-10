Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200710/1574144369.html
Патриархи Феофил и Даниил обеспокоены превращением храма Софии в мечеть
Патриархи Иерусалимский и Румынский Феофил и Даниил вслед за патриархом Московским Кириллом выразили обеспокоенность возможным превращением храма Святой Софии в РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T02:40
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
феофил iii (патриарх иерусалимский)
турция
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573908283_0:9:1620:920_1400x0_80_0_0_d0e178b3dac69e1c36ca198f775ed1b6.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1573986351.html
https://ria.ru/20200702/1573819071.html
3
турция
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573908283_0:9:1620:920_1400x0_80_0_0_d0e178b3dac69e1c36ca198f775ed1b6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573908283_0:0:1440:1080_1400x0_80_0_0_e035d3a6978e2f00f9764da7395bd61d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573908283_132:0:1212:1080_1400x0_80_0_0_a52561aa7bc8aa193abac6c2254c3279.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, феофил iii (патриарх иерусалимский), турция, стамбул

Патриархи Феофил и Даниил обеспокоены превращением храма Софии в мечеть

02:39 10.07.2020 (обновлено: 02:40 10.07.2020)
2133
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Патриархи Иерусалимский и Румынский Феофил и Даниил вслед за патриархом Московским Кириллом выразили обеспокоенность возможным превращением храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Свою обеспокоенность возможным превращением Святой Софии в мечеть выразили Предстоятели еще двух Поместных Православных Церквей. Патриарх Иерусалимский Феофил III высказал сожаление, что вековая традиция межконфессионального мира и уважения может быть прервана", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Собор Святой Софии в Стамбуле
7 июля, 07:20Сказано в эфире
Собор Святой Софии может снова стать мечетью. Что происходит в Турции?Государственный совет Турции рассмотрел инициативу президента страны Реджепа Эрдогана о превращении собора Святой Софии из музея в мечеть. Финальное решение Госсовет огласит в течение двух недель. Глава РПЦ патриарх Кирилл считает, что возвращение храму прежнего статуса создает угрозу всей "христианской цивилизации".
По его словам, патриарх Феофил поставил в заслугу Турции то, что почти сто лет собор Святой Софии сохранял музейный статус, и выразил надежду, что турецкое государство будет уважать нынешний статус собора и не станет его менять.
"Патриарх Румынский Даниил в свою очередь назвал Святую Софию символом христианской веры и цивилизации, подчеркнув ее уникальное культурное значение. Румынский Патриарх также выразил свою солидарность со всеми, кто встал на защиту собора", - добавил Легойда.
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения высшего административного суда Турции - Госсовета - по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от этого решения. Госсовет рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии 2 июля. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней. Патриарх Кирилл ранее резко осудил возможное превращение Софийского храма в мечеть.
Интерьер собора Святой Софии в Стамбуле
2 июля, 22:31Религия и мировоззрение
В РПЦ верят в государственную мудрость Эрдогана по вопросу собора Софии
1371004
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаФеофил III (Патриарх Иерусалимский)ТурцияСтамбул
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш
В России запускают в серию новые особые пистолетные патроны
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
ORC — Odd Radio Circles
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Украинские флаги верующих на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
В УПЦ заявили о лишении права на служение ее священников в ВС Украины
Сотрудник ГИБДД проверяет документы
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
21:23Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
21:23Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля
Лента новостейМолния