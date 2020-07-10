Раввин Лазар открыл новую синагогу в благотворительном центре в Москве

"Во вновь открывшейся синагоге провели утреннюю молитву с участием главного раввина. Было приглашено ограниченное число людей. Молящиеся соблюдали дистанцию в полтора метра", - говорится в сообщении.

"Шаарей Цедек" - крупнейший еврейский благотворительный центр в СНГ, работающий с 1996 года. Он оказывает материальную, психологическую, духовную, реабилитационную и другие виды поддержки всем, кто в ней нуждается: пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям, семьям с тяжелобольными детьми, а также адресную помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации.