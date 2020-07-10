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Раввин Лазар открыл новую синагогу в благотворительном центре в Москве
Главный раввин России Берл Лазар открыл новую синагогу "Тфилат Моше" на территории благотворительного центра "Шаарей Цедек" в Марьиной роще, сообщила... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T02:36
2020-07-10T02:36
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
берл лазар
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новости - религия и мировоззрение, берл лазар
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар открыл новую синагогу "Тфилат Моше" на территории благотворительного центра "Шаарей Цедек" в Марьиной роще, сообщила пресс-служба Лазара.
"Во вновь открывшейся синагоге провели утреннюю молитву с участием главного раввина. Было приглашено ограниченное число людей. Молящиеся соблюдали дистанцию в полтора метра", - говорится в сообщении.
Перед молитвой Берл Лазар возложил тфилин (элемент молитвенного облачения) на мальчика, достигшего возраста религиозного совершеннолетия - 13 лет.
"По окончании молитвы собравшиеся провели хасидское застолье (фарбренген) в честь обоих торжеств", - добавили в пресс-службе.
"Шаарей Цедек" - крупнейший еврейский благотворительный центр в СНГ, работающий с 1996 года. Он оказывает материальную, психологическую, духовную, реабилитационную и другие виды поддержки всем, кто в ней нуждается: пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям, семьям с тяжелобольными детьми, а также адресную помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации.