В УПЦ заявили о лишении права на служение ее священников в ВС Украины

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Верующие Украинской православной церкви, проходящие службу в армии, лишены возможности общаться со священниками своей канонической Церкви - все капелланские должности отданы либо представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), либо греко-католикам, сообщает сайт УПЦ со ссылкой на заявление замглавы синодального отдела по взаимодействию с ВС Украины архимандрита Луки (Винарчука).

"В украинской армии служит большое количество верующих УПЦ, но практически все капелланские должности отдали представителям ПЦУ и Украинской греко-католической церкви", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению кабинета министров Украины от 26 февраля 2020 года, наибольшее число призывников попадает в юго-восточные области страны. При этом, как отмечают в Церкви, юго-восток Украины всегда был местом "наибольшей концентрации прихожан УПЦ".

По данным архимандрита Луки, на сегодня в армии "даже баптистских пасторов больше, чем священников УПЦ, коих всего лишь один". По мнению священнослужителя, речь идет о дискриминационной политике в отношении религиозных прав военнослужащих, которую проводит правительство Украины.