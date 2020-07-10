В УПЦ заявили о лишении права на служение ее священников в ВС Украины

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Верующие Украинской православной церкви, проходящие службу в армии, лишены возможности общаться со священниками своей канонической Церкви - все капелланские должности отданы либо представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), либо греко-католикам, сообщает сайт УПЦ со ссылкой на заявление замглавы синодального отдела по взаимодействию с ВС Украины архимандрита Луки (Винарчука).
"В украинской армии служит большое количество верующих УПЦ, но практически все капелланские должности отдали представителям ПЦУ и Украинской греко-католической церкви", - говорится в сообщении.
Согласно распоряжению кабинета министров Украины от 26 февраля 2020 года, наибольшее число призывников попадает в юго-восточные области страны. При этом, как отмечают в Церкви, юго-восток Украины всегда был местом "наибольшей концентрации прихожан УПЦ".
По данным архимандрита Луки, на сегодня в армии "даже баптистских пасторов больше, чем священников УПЦ, коих всего лишь один". По мнению священнослужителя, речь идет о дискриминационной политике в отношении религиозных прав военнослужащих, которую проводит правительство Украины.
В декабре 2018 года при участии светских властей в Киеве была образована так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.