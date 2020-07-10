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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200710/1574144233.html
Россия подготовила новый проект резолюции СБ ООН по Сирии
Москва подготовила новый проект резолюции о продлении действия одного КПП на турецко-сирийской границе для доставки гумпомощи в Сирию, следует из комментария... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:11
война в сирии
россия
дмитрий полянский
василий небензя
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совет безопасности оон
сирия
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Гуманитарные операции запада как в случае с машинами гуманитарной помощи венесуэле, где были грузовики с арматурой и прочими прелестями оппозиционных протестов. Поэтому Россия стремится ограничить бесконтрольное снабжение идлибских террористов американским оружием. Как и сырье для "газовых постановок".
14
Через данные погранпереходы идёт доставка не только гумпомощи, как можно догадаться. Западными странами. И они не хотят контроля над грузами. По этому РФ хочет, чтобы помощь шла через законное правительство Сирии, а не напрямую в районы подконтрольные боевикам.
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РИА Новости
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россия, дмитрий полянский, василий небензя, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, сирия, оон, иордания, в мире

Россия подготовила новый проект резолюции СБ ООН по Сирии

02:20 10.07.2020 (обновлено: 09:11 10.07.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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ООН, 10 июл — РИА Новости. Москва подготовила новый проект резолюции о продлении действия одного КПП на турецко-сирийской границе для доставки гумпомощи в Сирию, следует из комментария первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского в Twitter.
Сейчас для доставки гуманитарной помощи используют два пограничных перехода на границе с Турцией — "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Их мандат истекает 10 июля, поэтому для их дальнейшей работы Совбез должен принять резолюцию. Однако на этот счет возникли разногласия.
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На этой неделе Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии и Бельгии, предлагавшую продлить действие обоих КПП на год.
После этого Москва внесла документ о продлении работы только "Баб-эль-Хавы", и на полгода, а не на год. Однако он не набрал необходимых девяти голосов из 15 — за него проголосовали лишь четыре государства.
Следом Бельгия и Германия внесли новый проект о двух погранпереходах, но на полгода, а не на год, в отличие от их первого варианта.
Как следует из комментария Полянского, Россия также подготовила новую резолюцию — о работе одного КПП, но в течение года.
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По его словам, через этот переход проходит более 85% всех гуманитарных операций.
Как отметил дипломат, оставшуюся долю гуманитарных операций можно перенаправить через этот КПП и линию фронта, учитывая изменения "на земле", в частности уменьшение зоны деэскалации на 30%.

"Мы отвергаем обвинения некоторых наших коллег в Совете Безопасности ООН, обвиняющих Россию в том, что она лишила миллионы людей на северо-западе Сирии гуманитарной помощи ООН. Если наш проект резолюции будет принят, поток гуманитарной помощи не прекратится", — написал Полянский.

Россия настоятельно призывает гуманитарные структуры ООН и НПО уделять первостепенное внимание использованию механизма доставки через линию фронта, продолжая использовать погранпереход "Баб-эль-Хава", чтобы помочь нуждающимся в Идлибе.
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"Признавая потребность в использовании трансграничного механизма, мы подчеркиваем необходимость того, чтобы все стороны, как ООН, так и правительство Сирии, предприняли <…> усилия по расширению использования операций по доставке гуманитарной помощи через линию фронта во всех частях Сирии в соответствии с резолюцией 46/182", — сказано в комментарии.
Зампостпред призвал западных партнеров по СБ поддержать российский проект резолюции. "Если они заблокируют наше компромиссное предложение, они будут нести ответственность за последствия", — заключил Полянский.
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Доставка гуманитарной помощи

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года и продлевался ежегодно.
В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией).
По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва начали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не из соседних государств.
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В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией, однако это не устраивает западных партнеров.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи задумывался как чрезвычайная временная мера. Теперь, по его словам, пришло время заменить его на гуманитарные поставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182 о суверенитете государства.
МИД России выражал сожаление в связи с тем, что нет прогресса по отправке в Идлиб гуманитарного конвоя, так как Запад настаивает на доставке помощи путем трансграничных поставок из Турции.
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59230213
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Война в СирииРоссияДмитрий ПолянскийВасилий НебензяГенеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООНСирияООНИорданияВ мире
Популярные комментарии
Гуманитарные операции запада как в случае с машинами гуманитарной помощи венесуэле, где были грузовики с арматурой и прочими прелестями оппозиционных протестов. Поэтому Россия стремится ограничить бесконтрольное снабжение идлибских террористов американским оружием. Как и сырье для "газовых постановок".
10 июля, 06:16
Денис Чистов
1100003
Через данные погранпереходы идёт доставка не только гумпомощи, как можно догадаться. Западными странами. И они не хотят контроля над грузами. По этому РФ хочет, чтобы помощь шла через законное правительство Сирии, а не напрямую в районы подконтрольные боевикам.
10 июля, 07:16
Эдик Камушкин
1200001
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