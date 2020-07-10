Как относиться к запрету на святую воду в католических храмах в Перу?

В Перу в католических храмах запретили святую воду из-за эпидемии коронавируса. Как можно к этому относиться? Не помню, чтобы у нас в России были какие-то ограничения на использование святой воды даже в самый сложный период… Сергей, 40 лет, Воронеж

Отвечает ответственный секретарь "Католической энциклопедии", историк-ватиканист Алексей Юдин:

Надо понимать, что такое освященная – не святая, а освященная - вода в католическом храме. Как правило, это такой сосуд, небольшая кропильница при входе, в которую люди окунают руки и потом осеняют себя крестным знамением.

Понимаете, в христианстве нет ни магии, ни чего-то такого. Освященная вода - это освященная вода, но, в этом смысле, это вода, в которую окунают руки, поэтому это потенциальный переносчик… То, что она освященная - ну да, освященная, что делать. Но, по-видимому, это необходимая мера. Хотя могут быть и другие мнения в народном благочестии.