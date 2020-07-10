https://ria.ru/20200710/1574144202.html
Как относиться к запрету на святую воду в католических храмах в Перу?
В Перу в католических храмах запретили святую воду из-за эпидемии коронавируса. Как можно к этому относиться? Не помню, чтобы у нас в России были какие-то... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T02:20
2020-07-10T02:20
религия и мировоззрение
ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение
перу
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение, перу
В Перу в католических храмах запретили святую воду из-за эпидемии коронавируса. Как можно к этому относиться? Не помню, чтобы у нас в России были какие-то ограничения на использование святой воды даже в самый сложный период… Сергей, 40 лет, Воронеж
Отвечает ответственный секретарь "Католической энциклопедии", историк-ватиканист Алексей Юдин:
Надо понимать, что такое освященная – не святая, а освященная - вода в католическом храме. Как правило, это такой сосуд, небольшая кропильница при входе, в которую люди окунают руки и потом осеняют себя крестным знамением.
Понимаете, в христианстве нет ни магии, ни чего-то такого. Освященная вода - это освященная вода, но, в этом смысле, это вода, в которую окунают руки, поэтому это потенциальный переносчик… То, что она освященная - ну да, освященная, что делать. Но, по-видимому, это необходимая мера. Хотя могут быть и другие мнения в народном благочестии.
Вот я вчера был в Москве у своего друга-стоматолога. У него запрещено использование аэрозолей, использование кондиционеров по тем же самым причинам, по которым в Перу ограничено использование освященной воды. И в данном случае никакой разницы между употреблением аэрозолей при стоматологической операции и освященной водой в храме я не вижу.