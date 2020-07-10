Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200710/1574144202.html
Как относиться к запрету на святую воду в католических храмах в Перу?
В Перу в католических храмах запретили святую воду из-за эпидемии коронавируса. Как можно к этому относиться? Не помню, чтобы у нас в России были какие-то... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T02:20
религия и мировоззрение
ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение
перу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156281/69/1562816994_0:202:3092:1941_1400x0_80_0_0_704ac4013560b09edb00e628113d27d8.jpg
https://ria.ru/20200626/1573543003.html
перу
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156281/69/1562816994_0:202:3092:1941_1400x0_80_0_0_704ac4013560b09edb00e628113d27d8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156281/69/1562816994_361:0:3092:2048_1400x0_80_0_0_40e1bf12847d8afe9478f37c0b4cb3f9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156281/69/1562816994_894:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_2de4fca3e0141f8215a684945bca6d32.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение, перу

Как относиться к запрету на святую воду в католических храмах в Перу?

02:20 10.07.2020
52
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНастоятель римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Владимир Кабак во время Рождественской мессы в храме
Настоятель римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Владимир Кабак во время Рождественской мессы в храме
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
В Перу в католических храмах запретили святую воду из-за эпидемии коронавируса. Как можно к этому относиться? Не помню, чтобы у нас в России были какие-то ограничения на использование святой воды даже в самый сложный период… Сергей, 40 лет, Воронеж
Отвечает ответственный секретарь "Католической энциклопедии", историк-ватиканист Алексей Юдин:
Надо понимать, что такое освященная – не святая, а освященная - вода в католическом храме. Как правило, это такой сосуд, небольшая кропильница при входе, в которую люди окунают руки и потом осеняют себя крестным знамением.
Понимаете, в христианстве нет ни магии, ни чего-то такого. Освященная вода - это освященная вода, но, в этом смысле, это вода, в которую окунают руки, поэтому это потенциальный переносчик… То, что она освященная - ну да, освященная, что делать. Но, по-видимому, это необходимая мера. Хотя могут быть и другие мнения в народном благочестии.
Вот я вчера был в Москве у своего друга-стоматолога. У него запрещено использование аэрозолей, использование кондиционеров по тем же самым причинам, по которым в Перу ограничено использование освященной воды. И в данном случае никакой разницы между употреблением аэрозолей при стоматологической операции и освященной водой в храме я не вижу.
Фейерверк во время повторного открытия храма Кориканча в Мачу-Пикчу, Перу
26 июня, 23:37Религия и мировоззрение
В перуанских церквях вводят новые правила
000000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеВаш вопрос духовенству - Религия и мировоззрениеПеру
Рекомендуем
Главный раввин России Берл Лазар на съезде Федерации еврейских общин России
Раввин Лазар открыл новую синагогу в благотворительном центре в Москве
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Суд рассмотрит новое дело схимонаха Сергия о возбуждении вражды 20 июля
Украинские флаги верующих на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
В УПЦ заявили о лишении права на служение ее священников в ВС Украины
Собор Святой Софии в Стамбуле
Патриархи Феофил и Даниил обеспокоены превращением храма Софии в мечеть
Мозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот
В РПЦ объяснили, почему в России Иисуса никогда не изобразят темнокожим
Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
Петров день 2020 - чего нельзя делать в праздник апостолов Петра и Павла
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко)
В УПЦ оценили возможное принятие антисемейных законов на Украине
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Греции предлагают сделать в доме Ататюрка в Салониках музей геноцида
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
ВРНС готов помочь урегулировать церковный конфликт на Урале
Британская писательница Дж. К. Роулинг
Роулинг и еще 150 активистов осудили ограничения свободы слова
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Иларион прокомментировал решение по Святой Софии
Собор Святой Софии в Стамбуле
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
Английская писательница Джоан Роулинг
Легойда: Роулинг досталось за толерантность в истинном смысле этого слова
Собор Святой Софии в Стамбуле
В РПЦ сожалеют о решении Турции по собору Святой Софии
Протесты в Нью-Йорке
РПЦ: любое церковное участие в BLM носило бы политизированный характер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
21:23Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
21:23Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля
Лента новостейМолния