В западной части Тегерана был слышен взрыв

Кроме того, неделю назад иранские ядерщики и власти сообщили о происшествии и пожаре на заводе по обогащению урана в Натанзе. Официальная причина по соображениям безопасности пока не называлась, однако СМИ писали, что это могла быть диверсия Израиля.