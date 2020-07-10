В западной части Тегерана был слышен взрыв

Подробностей не приводится, как и официального подтверждения взрыва.
Телерадиокомпания со ссылкой на данные соцсетей также отмечает, что в городе Кодс провинции Тегеран произошло отключение электричества. Публикуя фотографию взрыва, IRIB пишет, что распространяемое изображение относится к бомбардировкам Израилем сектора Газа.
Ранее в Иране произошла серия странных происшествий, среди которых яркая вспышка вследствие взрыва неподалеку от военных объектов в восточной части Тегерана. По официальной версии - 26 июня взорвался баллон с техническим газом.
Кроме того, неделю назад иранские ядерщики и власти сообщили о происшествии и пожаре на заводе по обогащению урана в Натанзе. Официальная причина по соображениям безопасности пока не называлась, однако СМИ писали, что это могла быть диверсия Израиля.
8 июля, 20:50В метро Тегерана два вагона поезда сошли с рельсов