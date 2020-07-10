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В западной части Тегерана был слышен взрыв
Взрыв был слышен в западной части иранской провинции Тегеран, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные соцсетей. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T02:13
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тегеран (город), иран, в мире

В западной части Тегерана был слышен взрыв

02:13 10.07.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПолиция в Иране
Полиция в Иране
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Полиция в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Взрыв был слышен в западной части иранской провинции Тегеран, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные соцсетей.
Подробностей не приводится, как и официального подтверждения взрыва.
Телерадиокомпания со ссылкой на данные соцсетей также отмечает, что в городе Кодс провинции Тегеран произошло отключение электричества. Публикуя фотографию взрыва, IRIB пишет, что распространяемое изображение относится к бомбардировкам Израилем сектора Газа.
Ранее в Иране произошла серия странных происшествий, среди которых яркая вспышка вследствие взрыва неподалеку от военных объектов в восточной части Тегерана. По официальной версии - 26 июня взорвался баллон с техническим газом.
Кроме того, неделю назад иранские ядерщики и власти сообщили о происшествии и пожаре на заводе по обогащению урана в Натанзе. Официальная причина по соображениям безопасности пока не называлась, однако СМИ писали, что это могла быть диверсия Израиля.
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