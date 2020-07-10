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В Кабардино-Балкарии откроются санатории, гостиницы и турбазы
Курортные объекты, санатории, гостиницы и турбазы в Кабардино-Балкарии возобновляют свою работу в пятницу после вынужденного простоя из-за коронавирусной... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T01:55
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казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

В Кабардино-Балкарии откроются санатории, гостиницы и турбазы

01:55 10.07.2020
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевГлава КБР Казбек Коков
Глава КБР Казбек Коков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Глава КБР Казбек Коков. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 июл - РИА Новости. Курортные объекты, санатории, гостиницы и турбазы в Кабардино-Балкарии возобновляют свою работу в пятницу после вынужденного простоя из-за коронавирусной инфекции, соответствующий указ подписал глава региона Казбек Коков.
Ранее сообщалось, что с начала года из-за коронавируса туристический поток в Кабардино-Балкарию сократился больше чем на 50%. В настоящее время перечень объектов курортного-рекреационного и туристического комплекса региона насчитывает 221 предприятие.
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Согласно указу Кокова, с 10 июля в республике разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности. Также с пятницу начнут работу гостиницы, турбазы и пансионаты, расположенные в курортных районах. Но сделать это они смогут только при условии единовременного заполнения не более 75% коечного фонда.
Кроме того, возобновляется деятельность объектов курортной инфраструктуры: канатных дорог, горнолыжных трасс, питьевых галерей, а также работа фитнес-центров, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов.
По данным АО "Курорт Эльбрус", для соблюдения рекомендаций по профилактике COVID-19 при перемещении на канатных дорогах разрешается посадка не более двух человек в один вагон.
Ранее сообщалось, что в КБР выявлено 5433 подтвержденных случая COVID-19, скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 4429 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Казбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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