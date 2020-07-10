В Кабардино-Балкарии откроются санатории, гостиницы и турбазы

НАЛЬЧИК, 10 июл - РИА Новости. Курортные объекты, санатории, гостиницы и турбазы в Курортные объекты, санатории, гостиницы и турбазы в Кабардино-Балкарии возобновляют свою работу в пятницу после вынужденного простоя из-за коронавирусной инфекции, соответствующий указ подписал глава региона Казбек Коков

Ранее сообщалось, что с начала года из-за коронавируса туристический поток в Кабардино-Балкарию сократился больше чем на 50%. В настоящее время перечень объектов курортного-рекреационного и туристического комплекса региона насчитывает 221 предприятие.

Согласно указу Кокова, с 10 июля в республике разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности. Также с пятницу начнут работу гостиницы, турбазы и пансионаты, расположенные в курортных районах. Но сделать это они смогут только при условии единовременного заполнения не более 75% коечного фонда.

Кроме того, возобновляется деятельность объектов курортной инфраструктуры: канатных дорог, горнолыжных трасс, питьевых галерей, а также работа фитнес-центров, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов.

По данным АО "Курорт Эльбрус", для соблюдения рекомендаций по профилактике COVID-19 при перемещении на канатных дорогах разрешается посадка не более двух человек в один вагон.

Ранее сообщалось, что в КБР выявлено 5433 подтвержденных случая COVID-19, скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 4429 человека.