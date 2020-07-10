https://ria.ru/20200710/1574144021.html
В Кабардино-Балкарии откроются санатории, гостиницы и турбазы
Курортные объекты, санатории, гостиницы и турбазы в Кабардино-Балкарии возобновляют свою работу в пятницу после вынужденного простоя из-за коронавирусной... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T01:55
2020-07-10T01:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), общество
НАЛЬЧИК, 10 июл - РИА Новости.
Курортные объекты, санатории, гостиницы и турбазы в Кабардино-Балкарии
возобновляют свою работу в пятницу после вынужденного простоя из-за коронавирусной инфекции, соответствующий указ подписал глава региона Казбек Коков
.
Ранее сообщалось, что с начала года из-за коронавируса туристический поток в Кабардино-Балкарию сократился больше чем на 50%. В настоящее время перечень объектов курортного-рекреационного и туристического комплекса региона насчитывает 221 предприятие.
Согласно указу Кокова, с 10 июля в республике разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности. Также с пятницу начнут работу гостиницы, турбазы и пансионаты, расположенные в курортных районах. Но сделать это они смогут только при условии единовременного заполнения не более 75% коечного фонда.
Кроме того, возобновляется деятельность объектов курортной инфраструктуры: канатных дорог, горнолыжных трасс, питьевых галерей, а также работа фитнес-центров, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов.
По данным АО "Курорт Эльбрус", для соблюдения рекомендаций по профилактике COVID-19 при перемещении на канатных дорогах разрешается посадка не более двух человек в один вагон.
Ранее сообщалось, что в КБР выявлено 5433 подтвержденных случая COVID-19, скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 4429 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.