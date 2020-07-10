В Израиле районы в пяти городах попали под карантинные ограничения

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Районы в пяти городах Израиля на неделю объявлены зонами ограниченного доступа из-за коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Израиля.
"Министерский комитет решил объявить районы в следующих городах зонами с ограниченным доступом на семь дней, начиная с 13:00 пятницы 10 июля по 08:00 пятницы 17 июля: Бейт-Шемеш, Иерусалим, Лод, Рамле, Кирьят-Малахи", — говорится в совместном сообщении канцелярии главы правительства и министерства здравоохранения.
В каждом из городов карантинные меры коснутся лишь отдельных районов. Въезд и выезд из этих зон будет сокращен, деловая активность будет снижена, отмечается в сообщении.
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на рекордные 1650 за минувшие сутки и достигло вечером в четверг 34 825.
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