В Израиле районы в пяти городах попали под карантинные ограничения

"Министерский комитет решил объявить районы в следующих городах зонами с ограниченным доступом на семь дней, начиная с 13:00 пятницы 10 июля по 08:00 пятницы 17 июля: Бейт-Шемеш, Иерусалим, Лод, Рамле, Кирьят-Малахи", — говорится в совместном сообщении канцелярии главы правительства и министерства здравоохранения.

В каждом из городов карантинные меры коснутся лишь отдельных районов. Въезд и выезд из этих зон будет сокращен, деловая активность будет снижена, отмечается в сообщении.