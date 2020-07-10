Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574143993.html
В Израиле районы в пяти городах попали под карантинные ограничения
Районы в пяти городах Израиля на неделю объявлены зонами ограниченного доступа из-за коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Израиля. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иерусалим
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c6ba91707a768d33bd89f7941fa94c40.jpg
https://ria.ru/20200710/1574143933.html
иерусалим
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c6ba91707a768d33bd89f7941fa94c40.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_225:0:2956:2048_1400x0_80_0_0_d8a9747762022e7a00223a2c3143da5f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_870:0:2429:1559_1400x0_80_0_0_8a2bd5948d9e2fc4c476847117efa8a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, иерусалим, израиль, в мире

В Израиле районы в пяти городах попали под карантинные ограничения

01:46 10.07.2020 (обновлено: 11:31 10.07.2020)
1410
© AP Photo / Mahmoud IlleanОртодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Районы в пяти городах Израиля на неделю объявлены зонами ограниченного доступа из-за коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Израиля.

"Министерский комитет решил объявить районы в следующих городах зонами с ограниченным доступом на семь дней, начиная с 13:00 пятницы 10 июля по 08:00 пятницы 17 июля: Бейт-Шемеш, Иерусалим, Лод, Рамле, Кирьят-Малахи", — говорится в совместном сообщении канцелярии главы правительства и министерства здравоохранения.

В каждом из городов карантинные меры коснутся лишь отдельных районов. Въезд и выезд из этих зон будет сокращен, деловая активность будет снижена, отмечается в сообщении.
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на рекордные 1650 за минувшие сутки и достигло вечером в четверг 34 825.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
01:40Распространение нового коронавируса
В Бразилии выявили более 42 тысяч случаев COVID-19
2391205
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИерусалимИзраильВ мире
Рекомендуем
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии выявили более 42 тысяч случаев COVID-19
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп пообещал надеть маску при посещении госпиталя для ветеранов
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, где и как хранить зарядные устройства
Расстроенная женщина
Тайна горючих слез. Когда кровь льется из глаз
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Россия подготовила новый проект резолюции СБ ООН по Сирии
Автобусная остановка в Железноводске
Где растут "Умные города": как на Ставрополье внедряют новые технологии
Проект индустриально-туристского парка Баташев в городе Выксе
Чугунолитейный цех завода в Выксе превратят в туристический кластер
Канье Уэст
Канье Уэст начал кампанию в президенты, зарегистрировавшись избирателем
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Илона (справа) и Алина
История сестер, нашедших друг друга спустя десятилетия
Здание Центрального банка России в Москве
Эксперт рассказал, как вернуть вклад, если у банка отозвали лицензию
Актер Михаил Ефремов
Семья Ефремова готовится к худшему, заявила его подруга
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Мирослава с родителями
Спасти российскую девочку может единственный в мире специалист
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
21:23Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
21:23Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля
Лента новостейМолния