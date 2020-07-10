https://ria.ru/20200710/1574143845.html
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом
Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом, сообщила сама политик в Twitter. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T01:27
2020-07-10T02:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жанин аньес
боливия
в мире
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боливия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156087/47/1560874729_0:105:3179:1894_1400x0_80_0_0_c4066696daaaace385b593da7939c226.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, жанин аньес, боливия, в мире