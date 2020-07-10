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Временный президент Боливии заразилась коронавирусом
Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом, сообщила сама политик в Twitter. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T02:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жанин аньес
боливия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156087/47/1560874729_0:105:3179:1894_1400x0_80_0_0_c4066696daaaace385b593da7939c226.jpg
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коронавирус covid-19, жанин аньес, боливия, в мире

Временный президент Боливии заразилась коронавирусом

01:27 10.07.2020 (обновлено: 02:00 10.07.2020)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoОппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
© AP Photo / Natacha Pisarenko
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июл — РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом, сообщила сама политик в Twitter.
"Результаты теста на COVID-19 оказались положительными, мое состояние нормальное, буду работать из моей изоляции", — написала она.
Ранее о болезни сообщила также министр здравоохранения страны, глава Центрального банка и глава администрации президента страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Белый дом в Вашингтоне
Вчера, 21:42Распространение нового коронавируса
Посещавший Белый дом журналист заразился коронавирусом
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жанин АньесБоливияВ мире
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