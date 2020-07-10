Эксперт рассказал, где и как хранить зарядные устройства

"Первое — это ванная комната, потому что там есть влажность, вода. Также заряжать устройство в ванной нельзя, это приводит к проблемам. Второй момент — если у вас есть домашние питомцы, нельзя держать зарядные устройства там, где вы их кормите и поите водой", — сказал эксперт.
"В плохих случаях, когда зарядка сломана или не от производителя, потребление энергии может идти вплоть до воспламенения. Это достаточно опасная вещь. Люди пренебрежительно относятся к собственной безопасности, покупая зарядку, которую продают в переходе метро или между машинами на светофорах. Кроме того, нельзя надолго оставлять на зарядке внешний аккумулятор. Такие устройства должны быть под присмотром", — предупредил собеседник радио.
"Телефон и зарядное устройство обмениваются данными, телефон говорит, что может заряжаться определенной силой тока, и зарядка подстраивается. Когда люди берут неоригинальный кабель, телефон не может его определить, понижает поток зарядки, а на экране обычно написано, что аксессуар не оригинальный и кабель надо заменить", — пояснил он.