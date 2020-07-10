Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574143816.html
Эксперт рассказал, где и как хранить зарядные устройства
Где опасно хранить зарядные устройства и чем грозит использование подделок, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик рынка мобильной связи, главный редактор... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:13
эльдар муртазин
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1400x0_80_0_0_373a108f036e89ef8c22d0bbbc3bb669.jpg
https://ria.ru/20200702/1573764116.html
https://ria.ru/20200624/1573397261.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1400x0_80_0_0_373a108f036e89ef8c22d0bbbc3bb669.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_250:0:4227:2983_1400x0_80_0_0_29d628a2ee60b04b843272ce4da7a932.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_747:0:3730:2983_1400x0_80_0_0_83b37fd13594e0f6c9acb2c5af177ac6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльдар муртазин, технологии, общество

Эксперт рассказал, где и как хранить зарядные устройства

04:31 10.07.2020 (обновлено: 13:13 10.07.2020)
3768
© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона
© Fotolia / ratmaner
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Где опасно хранить зарядные устройства и чем грозит использование подделок, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик рынка мобильной связи, главный редактор сайта mobile-review.com Эльдар Муртазин.
Если зарядка от надежного производителя, то ее можно спокойно оставлять в розетке. Но в некоторых местах зарядки нельзя оставлять ни в коем случае, отметил он.
Смартфон
2 июля, 02:42
Эксперт рассказал, почему можно не устанавливать обновление на смартфон

"Первое — это ванная комната, потому что там есть влажность, вода. Также заряжать устройство в ванной нельзя, это приводит к проблемам. Второй момент — если у вас есть домашние питомцы, нельзя держать зарядные устройства там, где вы их кормите и поите водой", — сказал эксперт.

Если зарядка просто оставлена в розетке, то электроэнергия не расходуется. Но это не касается случаев, когда зарядка сломана или если сомнительного производства, добавил Муртазин.

"В плохих случаях, когда зарядка сломана или не от производителя, потребление энергии может идти вплоть до воспламенения. Это достаточно опасная вещь. Люди пренебрежительно относятся к собственной безопасности, покупая зарядку, которую продают в переходе метро или между машинами на светофорах. Кроме того, нельзя надолго оставлять на зарядке внешний аккумулятор. Такие устройства должны быть под присмотром", — предупредил собеседник радио.

Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
24 июня, 03:31
Эксперт рассказал, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне
В теории можно использовать со смартфонами или другими гаджетами любое оригинальное зарядное устройство, отметил эксперт.

"Телефон и зарядное устройство обмениваются данными, телефон говорит, что может заряжаться определенной силой тока, и зарядка подстраивается. Когда люди берут неоригинальный кабель, телефон не может его определить, понижает поток зарядки, а на экране обычно написано, что аксессуар не оригинальный и кабель надо заменить", — пояснил он.

851581019
Обсудить 4
Эльдар МуртазинТехнологииОбщество
Рекомендуем
Мужчина на рабочем месте
Исследование показало, каких коллег больше всего не любят россияне
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Плитка шоколада
Эксперты рассказали, кому полезен шоколад
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Актер Михаил Ефремов
Семья Ефремова готовится к худшему, заявила его подруга
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Илона (справа) и Алина
История сестер, нашедших друг друга спустя десятилетия
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков рассказал, каким артистам следует запретить въезд в Россию
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?
Мария Бутина
В США экс-бойфренд Бутиной Пол Эриксон получил семь лет тюрьмы
Расстроенная женщина
Тайна горючих слез. Когда кровь льется из глаз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
21:23Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
21:23Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля
Лента новостейМолния