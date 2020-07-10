Эксперт рассказал, где и как хранить зарядные устройства

"Первое — это ванная комната, потому что там есть влажность, вода. Также заряжать устройство в ванной нельзя, это приводит к проблемам. Второй момент — если у вас есть домашние питомцы, нельзя держать зарядные устройства там, где вы их кормите и поите водой", — сказал эксперт.