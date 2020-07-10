Акушер-гинеколог рассказала о правилах загара для беременных

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Беременным женщинам полезно загорать. Однако важно не переусердствовать и соблюдать определенные меры безопасности, рассказала в интервью радио Sputnik акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.
Наша страна в основном расположена в малосолнечных широтах. С учетом этого и с учетом того, что беременной женщине и плоду необходим витамин D, который у россиян чаще всего в недостатке, полезно пребывать на солнце в ранние утренние часы до обеда, рассказала в интервью радио Sputnik акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
"Не надо сильно увлекаться, валяться и лежать, нужны медленные прогулки на солнышке. Обязательно надо защищать кожу от чрезмерного загара, солнечных ожогов. Принимать солнечные ванные можно 30-40 минут, потом надо уходить в тень, через час можно снова можно выйти. Беременной женщине необходимо, чтобы было укрытие: зонтик, шали, платки. Чрезмерные солнечные процедуры не нужны, но в целом это полезно – слегка подсушивает кожу и дает возможность выработать витамин D", — сказала Любовь Ерофеева.
При этом повышенная температура воздуха может быть опасна для беременных, рассказала акушер-гинеколог.
"Жара для беременных опасна, потому что человеческая терморегуляция несовершенна. Матка может прийти в тонус, и это может вызвать угрозу прерывания беременности или преждевременные роды. Если сильно жарко, нужно увеличить питьевой режим. Но для высоких сроков беременности большое количество жидкости не показано, поэтому нужно соблюсти баланс. Женщинам, у которых есть особенности, например, отеки на ногах или рекомендация врача — уменьшенный питьевой режим, надо следить за диурезом, количеством выпитого и вылитого", — дала совет в эфире радио Sputnik Любовь Ерофеева.