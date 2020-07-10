Акушер-гинеколог рассказала о правилах загара для беременных

"Не надо сильно увлекаться, валяться и лежать, нужны медленные прогулки на солнышке. Обязательно надо защищать кожу от чрезмерного загара, солнечных ожогов. Принимать солнечные ванные можно 30-40 минут, потом надо уходить в тень, через час можно снова можно выйти. Беременной женщине необходимо, чтобы было укрытие: зонтик, шали, платки. Чрезмерные солнечные процедуры не нужны, но в целом это полезно – слегка подсушивает кожу и дает возможность выработать витамин D", — сказала Любовь Ерофеева.