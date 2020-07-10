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Тбилиси требует от Киева разъяснений после заявлений Саакашвили
Власти Грузии потребуют от украинской стороны разъяснений в связи с заявлениями бывшего грузинского президента, ныне главы исполнительного комитета... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T01:24
давид залкалиани
владимир зеленский
михаил саакашвили
польша
одесская область
грузия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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давид залкалиани, владимир зеленский, михаил саакашвили, польша, одесская область, грузия, в мире

Тбилиси требует от Киева разъяснений после заявлений Саакашвили

01:23 10.07.2020 (обновлено: 01:24 10.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 10 июля - РИА Новости. Власти Грузии потребуют от украинской стороны разъяснений в связи с заявлениями бывшего грузинского президента, ныне главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, заявил глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили.
Ранее Саакашвили сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что не признает легитимность грузинского правительства. Он также сообщил, что он будет "на передней линии" в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября.
"Он (Саакашвили - ред.) является представителем украинских властей, он публичный человек Украины, следовательно, его заявление, в котором он говорит о легитимности правительства Грузии, не останется без реакции. Ответ будет спрошен с Украины",- заявил Сесиашвили журналистам.
Политик добавил, что своими "пропагандистскими выступлениями Саакашвили вмешивается во внутренние дела Грузии".
Михаил Саакашвили
27 июня, 11:39
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. В середине июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на спад напряжения в отношениях с Грузией, произошедшего на фоне назначения Саакашвили на государственный пост на Украине.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
28 июня, 21:37
И здесь опередили. Саакашвили вновь признал отставание Украины от РФ
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом возвратил Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
23 июня, 19:42
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
10760114
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Давид ЗалкалианиВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиПольшаОдесская областьГрузияВ мире
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