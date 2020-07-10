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Эксперт рассказал, как вернуть вклад, если у банка отозвали лицензию
Для получения вклада в банке после отзыва его лицензии необходимо обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое занимается рассмотрением... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T02:31
лидия михеева
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
лидия михеева, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, экономика

Эксперт рассказал, как вернуть вклад, если у банка отозвали лицензию

02:31 10.07.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Для получения вклада в банке после отзыва его лицензии необходимо обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое занимается рассмотрением требований о выплате компенсаций по вкладам в случае отзыва или аннулирования лицензии ЦБ, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева.
Предельная сумма компенсации по закону составляет 1,4 миллиона рублей.
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Отзыв лицензии у банка должен стать экстраординарным событием, заявили в ЦБ
"Если сумма вклада больше этой суммы, то 1,4 миллиона рублей выплачивается АСВ, а остальную сумму придется взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка. Для этого необходимо направить в АСВ соответствующее заявление для включения в реестр требования кредиторов. Вкладчики входят в первую очередь кредиторов, что означает неплохой шанс получения денег", — отметила юрист.
Что касается валютного вклада, то возмещение по ним выплачивается в рублях по курсу ЦБ на день отзыва лицензии.
По словам Михеевой, получить возмещение можно лишь по классическим вкладам до востребования, а также срочным депозитам; денежным средствам на счетах, в том числе, на карточках; деньгам со счетов ИП (по страховым случаям после 2014 года); деньгам со счетов подопечных, деньгам на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам купли-продажи недвижимости на время госрегистрации сделки Росреестром.
Если договор вклада предусматривал капитализацию процентов, то они тоже являются застрахованными, и вкладчик вправе получить их возмещение.
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Лидия МихееваФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладовЭкономика
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