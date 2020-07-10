Эксперт рассказал, как вернуть вклад, если у банка отозвали лицензию

"Если сумма вклада больше этой суммы, то 1,4 миллиона рублей выплачивается АСВ, а остальную сумму придется взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка. Для этого необходимо направить в АСВ соответствующее заявление для включения в реестр требования кредиторов. Вкладчики входят в первую очередь кредиторов, что означает неплохой шанс получения денег", — отметила юрист.