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Президент Сербии впервые за два года встретится с "премьером" Косово
Президент Сербии Александр Вучич в четверг начал многодневную поездку в Европу, итогом которой станет первая с 2018 года встреча с премьером самопровозглашенной РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T01:16
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Президент Сербии впервые за два года встретится с "премьером" Косово

01:16 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в четверг начал многодневную поездку в Европу, итогом которой станет первая с 2018 года встреча с премьером самопровозглашенной республики Косово Авдулахом Хоти.
Целью своей поездки Вучич назвал борьбу за интересы Сербии по вопросу Косово. Во Франции 9 июля состоялась встреча сербского лидера с президентом Франции Эманнуэлем Макроном. На следующий день назначен онлайн-саммит руководства ЕС, Германии, Франции, Сербии и самопровозглашенной республики. Инициаторами выступили руководители Франции и Германии.
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На 12 июля намечена первая встреча между президентом Сербии и премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти в Брюсселе. Наиболее оптимистичные наблюдатели в регионе ожидают некой новой, хотя бы технической договоренности между сторонами. Встречи представителей Белграда и Приштины с момента начала диалога под эгидой ЕС в 2011 году часто заканчивались с единственным итогом - согласием продолжить переговоры.

Переговорные платформы

Как такового плана с предложениями по решению вопроса не озвучил ни сербский президент, ни косовский "премьер". Вучич неоднократно подчеркивал, что ожидает неких идей и предложений от Запада, не от косовоалбанской стороны.
"Как и было до сих пор, будем защищать наши национальные и государственные интересы и попробуем сделать все возможное для нашего народа в Косово и Метохии. Ясно, что фактически ведем переговоры с Западом, а не с албанцами", - заявил Вучич журналистам за неделю до поездки.
По его словам, он уже семь лет терпит давление, вынуждающее его до конца каждого года подписать юридически обязывающее и всеобъемлющее соглашение о нормализации отношений с Приштиной. При этом Вучич сетует, что не видит решения проблемы, так как предложенный им несколькими годами ранее проект разграничения сербов с албанцами в Косово не нашел поддержки в Сербии и ЕС.
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"Никакого другого предложения я пока не слышал. А то, что Сербия признает независимость Косово и сербы в Косово ничего не получат, свободно забудьте", - подчеркнул Вучич. В лице французского лидера он надеется найти поддержку сербским интересам.
Глава косовоалбанского правительства прибыл в Париж еще 7 июля, где провел разговор с Макроном, после которых поблагодарил его за поддержку в вопросе перспективы Приштины в вопросе сближения с ЕС. Хоти также продвигает ранее обещанное и несколько раз отложенное Брюсселем введение безвизового режима для носителей косовских "паспортов".
"Франция продолжает поддерживать Косово в процессе диалога с Сербией, который должен привести к взаимному признанию и нормализации отношений", - написал косовский "премьер" в Twitter. Обсуждать какие-либо изменения границ самопровозглашенной республики или обмен территорий он категорически отказался ранее.
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Как и о чем могут договориться Белград и Приштина с такими позициями, европейские посредники не уточнили, судя по заявлениям из Брюсселя, для них важен сам факт возобновления диалога именно под эгидой ЕС.

Посредничество США

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по переговорам сербов и косовоалбанцев Ричард Гренелл перед встречей Вучича и Хоти выразил полную поддержку продолжению диалога при посредничестве Евросоюза и высказал надежду "на решение вопроса визовой либерализации (для косоваров в ЕС) в ходе этой встречи". Для Брюсселя, перед которым стоят проблемы эпидемии COVID-19, мигрантов и тяжелые экономические последствия кризиса из-за коронавируса, безвизовый въезд косовских албанцев не выглядит остро актуальным. До сих пор причинами отказа в визовой либерализации становились коррупция в Приштине и невыполнение договоренностей с Белградом.
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США сами пытались организовать переговоры Вучича и Хоти в Вашингтоне 27 июня. Но Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге перед тем объявила о выдвижении обвинений в отношении косовского "президента" Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 года. Из-за сразу усложнившейся обстановки в Приштине косовский "премьер" вернулся домой из США и встреча сорвалась.

Позиция России

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Белград 18 июня заявил, что форсировать "окончательную нормализацию" в Косово и создавать искусственные сроки контрпродуктивно.
"Считаем, что форсировать так называемую "окончательную нормализацию", подгонять ее под какие-либо искусственные сроки было бы контрпродуктивно", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии.
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По словам Лаврова, Россия исходит из того, что Европейский союз, который имеет мандат Генеральной ассамблеи ООН на роль посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, не должен самоустраняться от своих обязанностей и должен выполнять их беспристрастно, эффективно и добиваться выполнения тех решений, которые были достигнуты ранее.
"Имею в виду, в частности, решение о создании сербских муниципалитетов Косово, о котором сейчас многие предпочитают не вспоминать, которое было достигнуто между Белградом и Приштиной при помощи Евросоюза и которое сейчас, к сожалению, откровенно саботируется косово-албанской стороной", - отметил глава МИД РФ.
По словам Лаврова, российская позиция по косовскому урегулированию неизменная, она заключается в поддержке любых усилий и шагов, инициатив, которые на деле помогут Белграду и Приштине достичь жизнеспособного приемлемого решения на основе резолюции Совета безопасности ООН 1244.
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Александр ВучичДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзСербияКосовоООНСШАПриштинаВ мире
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