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США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T01:05
россия
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РИА Новости
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353
60
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россия, маршалл биллингсли, кристофер форд, анатолий антонов, вена, сша, безопасность, в мире

США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности

01:05 10.07.2020
963
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
"Форд пригласил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова на новый раунд диалога по стратегической безопасности, который в последний раз проходил в январе", - говорится в сообщении бюро.
Последние на данный момент российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня, но в них США представлял не Форд, а спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Обсуждалось продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других. По словам Рябкова, следующая встреча с Биллингсли может состояться в конце июля - начале августа.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
6 июля, 19:45
Рябков призвал искать пути урегулирования по Договору по открытому небу
1010040
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РоссияМаршалл БиллингслиКристофер ФордАнатолий АнтоновВенаСШАБезопасностьВ мире
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