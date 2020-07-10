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Группа США — Россия по космосу соберется в конце июля
Американо-российская рабочая группа по космосу в рамках обсуждения контроля над вооружением соберется в конце июля, сообщило бюро госдепа по международной... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T00:59
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353
60
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россия, анатолий антонов, сша, безопасность, в мире

Группа США — Россия по космосу соберется в конце июля

00:59 10.07.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Американо-российская рабочая группа по космосу в рамках обсуждения контроля над вооружением соберется в конце июля, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению.
"Сегодня большой день для дипломатии с Россией по стратегической безопасности: на встрече с послом России в США (Анатолием) Антоновым помощник госсекретаря (Кристофер) Форд закончил планирование рабочей группы по безопасности в космосе на конец июля", - говорится в сообщении бюро в Twitter.
Пентагон
17 июня, 21:51
США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на "угрозу из России"
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РоссияАнатолий АнтоновСШАБезопасностьВ мире
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