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Семья Ефремова готовится к худшему, заявила его подруга
Семья Михаила Ефремова готовится к худшему, если актера посадят в тюрьму, заявила его подруга, ресторатор Татьяна Беркович в интервью StarHit. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T00:41
татьяна беркович
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
шоу-бизнес
михаил ефремов
семья
происшествия
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Семья Ефремова готовится к худшему
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На обычном Grand Cherokee, и штрафов-то по вождению за два года всего полсотни, ну, любой же так ездит, ага. Детей ещё прописали, сейчас зарыдаю.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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татьяна беркович, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, шоу-бизнес, михаил ефремов, семья, происшествия

Семья Ефремова готовится к худшему, заявила его подруга

00:41 10.07.2020
104936
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Семья Михаила Ефремова готовится к худшему, если актера посадят в тюрьму, заявила его подруга, ресторатор Татьяна Беркович в интервью StarHit.
На вопрос журналиста о том, "потянет" ли жена Ефремова Софья троих несовершеннолетних детей, Беркович отметила, что семья актера осознает, что может остаться одна.
"Старшей девочке 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей. <...> Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают", — сказала собеседница издания.
Беркович добавила, что Ефремов "небогатый" человек, и все заработанное, по ее словам, он тратит на других.
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"Достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине, больших изысков вокруг Ефремова никогда не было. Его жена Софья тоже работает, она звукорежиссер, причем работала всегда — неважно, зарабатывал муж больше или меньше. Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может", — заключила Беркович.
Ефремов 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура столицы заявила, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Татьяна БерковичСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваШоу-бизнесМихаил ЕфремовСемьяПроисшествия
Популярные комментарии
На обычном Grand Cherokee, и штрафов-то по вождению за два года всего полсотни, ну, любой же так ездит, ага. Детей ещё прописали, сейчас зарыдаю.
10 июля, 00:58
Сандор К
13441012
У меня прям глаза увлажнились и в груди защемило
10 июля, 00:51
Айрат Сагиндыков
97342131
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