Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574142919.html
МИД назвал сообщения о "российском следе" в беспорядках в Сербии вбросом
Публикации о "российском следе" в беспорядках в Белграде являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T00:02
ана брнабич
александр вулин
москва
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977344_0:0:3048:1714_1400x0_80_0_0_d2821da65368d01c730233b5abf74647.jpg
https://ria.ru/20200708/1574072698.html
https://ria.ru/20200708/1574033940.html
https://ria.ru/20200709/1574124219.html
Мне кажется , что вирус здесь ( мало причем )... Просто , пользуясь этим , хотят расшатать эту ( пока ещё дружественную нам ) страну. Рано или поздно " они " сожрут Сербию... Хорошо , если я ошибусь.
15
1
москва
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977344_0:0:3048:1714_1400x0_80_0_0_d2821da65368d01c730233b5abf74647.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977344_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_788d2fba752b20566a00bf20d95930fa.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977344_491:0:2539:2048_1400x0_80_0_0_9f715a92f92c4a3cdf7db9655cad109d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ана брнабич, александр вулин, москва, сербия, в мире

МИД назвал сообщения о "российском следе" в беспорядках в Сербии вбросом

00:02 10.07.2020
2106
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Публикации о "российском следе" в беспорядках в Белграде являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД.
Представители внешнеполитического ведомства назвали эти обвинения вбросом.
"Речь на самом деле идет о низкопробной "заказухе", преследующей одну цель – бросить тень на российско-сербское партнерство", - отметили в министерстве.
Дипломаты считают, что авторы таких публикаций действуют в интересах своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы".
Президент Сербии Александр Вучич
8 июля, 17:51
Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии
"Рассчитываем на скорейшее прекращение насилия, восстановление в дружественной Сербии общественного порядка и стабильности, возвращение общественно-политических дискуссий по всем насущным вопросам, стоящим перед страной, в конституционное русло", - добавили в МИД.

"Русофобские клише"

Российский посол Александр Боцан-Харченко ранее также назвал обвинения в адрес Москвы русофобскими клише.
"Хотя выдвижение <…> абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у "экспертов", отыскавших "российский след" в организации беспорядков в Сербии", - написал он в твиттере.
Дипломат выразил сожаление, что авторы подобных обвинений отбрасывают все стандарты профессионализма и объективности.
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
8 июля, 03:56Распространение нового коронавируса
В Сербии протестующие из-за мер против COVID-19 прорвались в парламент
"Тем более удручает, что измышления бездумно подхвачены рядом СМИ", - заключил он.

Протесты в Белграде

В Белграде 7 июня начались акции протеста. Местные жители вышли на улицы из-за недовольства эпидемиологической ситуацией в стране. Так, например, они критиковали решение президента Александра Вучича ввести комендантской час с пятницы по понедельник.
По данным службы скорой помощи, накануне во время беспорядков пострадали 36 человек. Вице-мэр сербской столицы Горан Весич оценил первоначальный ущерб в 127 тысяч евро.
"У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя по-другому описать и объяснить", - прокомментировал ситуацию министр обороны страны Александр Вулин.
После того как люди начали устраивать протестные акции, премьер Ана Брнабич заявила, что власти отказались от идеи ввести комендантский час. В итоге в сербской столице запретят собираться группами свыше десяти человек.
По данным местного министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавирусом заразились 17,3 тысячи жителей Сербии, 352 человека умерли.
Участники протестов в Белграде
Вчера, 16:38Распространение нового коронавируса
Эксперт оценил внутреннюю обстановку в Сербии
510102
Обсудить 1
Ана БрнабичАлександр ВулинМоскваСербияВ мире
Популярные комментарии
Мне кажется , что вирус здесь ( мало причем )... Просто , пользуясь этим , хотят расшатать эту ( пока ещё дружественную нам ) страну. Рано или поздно " они " сожрут Сербию... Хорошо , если я ошибусь.
10 июля, 00:57
NNickB777
1200300
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков рассказал, каким артистам следует запретить въезд в Россию
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Sputnik Германия прокомментировал "шпионский" доклад Берлина
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии впервые за два года встретится с "премьером" Косово
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
Тбилиси требует от Киева разъяснений после заявлений Саакашвили
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России
Мария Бутина
В США экс-бойфренд Бутиной Пол Эриксон получил семь лет тюрьмы
Американский истребитель F-35A Lightning II
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
Здание посольства РФ в Эстонии
Посольство заявило о запугивании населения Эстонии "российской угрозой"
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
В столице Сербии восемь часов продолжался мирный протест
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Эксперты рассказали, что страшнее для рубля: риски санкций или COVID
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов
Хабаровская дума работает в штатном режиме после задержания депутатов
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани
Офис телеканала RT
В Германии оценили пророссийское влияние RT Deutsch и Sputnik
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США около 100 членов конгресса просят не отменять визы для студентов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
21:23Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
21:23Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля
Лента новостейМолния