МИД назвал сообщения о "российском следе" в беспорядках в Сербии вбросом

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Публикации о "российском следе" в беспорядках в Белграде являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД.
Представители внешнеполитического ведомства назвали эти обвинения вбросом.
"Речь на самом деле идет о низкопробной "заказухе", преследующей одну цель – бросить тень на российско-сербское партнерство", - отметили в министерстве.
Дипломаты считают, что авторы таких публикаций действуют в интересах своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы".
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"Рассчитываем на скорейшее прекращение насилия, восстановление в дружественной Сербии общественного порядка и стабильности, возвращение общественно-политических дискуссий по всем насущным вопросам, стоящим перед страной, в конституционное русло", - добавили в МИД.
"Русофобские клише"
Российский посол Александр Боцан-Харченко ранее также назвал обвинения в адрес Москвы русофобскими клише.
"Хотя выдвижение <…> абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у "экспертов", отыскавших "российский след" в организации беспорядков в Сербии", - написал он в твиттере.
Дипломат выразил сожаление, что авторы подобных обвинений отбрасывают все стандарты профессионализма и объективности.
"Тем более удручает, что измышления бездумно подхвачены рядом СМИ", - заключил он.
Протесты в Белграде
В Белграде 7 июня начались акции протеста. Местные жители вышли на улицы из-за недовольства эпидемиологической ситуацией в стране. Так, например, они критиковали решение президента Александра Вучича ввести комендантской час с пятницы по понедельник.
По данным службы скорой помощи, накануне во время беспорядков пострадали 36 человек. Вице-мэр сербской столицы Горан Весич оценил первоначальный ущерб в 127 тысяч евро.
"У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя по-другому описать и объяснить", - прокомментировал ситуацию министр обороны страны Александр Вулин.
После того как люди начали устраивать протестные акции, премьер Ана Брнабич заявила, что власти отказались от идеи ввести комендантский час. В итоге в сербской столице запретят собираться группами свыше десяти человек.
По данным местного министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавирусом заразились 17,3 тысячи жителей Сербии, 352 человека умерли.