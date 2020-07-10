МИД назвал сообщения о "российском следе" в беспорядках в Сербии вбросом

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Публикации о "российском следе" в беспорядках в Публикации о "российском следе" в беспорядках в Белграде являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД.

Представители внешнеполитического ведомства назвали эти обвинения вбросом.

"Речь на самом деле идет о низкопробной "заказухе", преследующей одну цель – бросить тень на российско-сербское партнерство", - отметили в министерстве.

Дипломаты считают, что авторы таких публикаций действуют в интересах своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы".

"Рассчитываем на скорейшее прекращение насилия, восстановление в дружественной Сербии общественного порядка и стабильности, возвращение общественно-политических дискуссий по всем насущным вопросам, стоящим перед страной, в конституционное русло", - добавили в МИД.

"Русофобские клише"

Российский посол Александр Боцан-Харченко ранее также назвал обвинения в адрес Москвы русофобскими клише.

"Хотя выдвижение <…> абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у "экспертов", отыскавших "российский след" в организации беспорядков в Сербии", - написал он в твиттере.

Дипломат выразил сожаление, что авторы подобных обвинений отбрасывают все стандарты профессионализма и объективности.

"Тем более удручает, что измышления бездумно подхвачены рядом СМИ", - заключил он.

Протесты в Белграде

В Белграде 7 июня начались акции протеста. Местные жители вышли на улицы из-за недовольства эпидемиологической ситуацией в стране. Так, например, они критиковали решение президента Александра Вучича ввести комендантской час с пятницы по понедельник.

По данным службы скорой помощи, накануне во время беспорядков пострадали 36 человек. Вице-мэр сербской столицы Горан Весич оценил первоначальный ущерб в 127 тысяч евро.

"У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя по-другому описать и объяснить", - прокомментировал ситуацию министр обороны страны Александр Вулин.

После того как люди начали устраивать протестные акции, премьер Ана Брнабич заявила, что власти отказались от идеи ввести комендантский час. В итоге в сербской столице запретят собираться группами свыше десяти человек.