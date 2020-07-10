Где растут "Умные города": как на Ставрополье внедряют новые технологии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Контролировать работу городского хозяйства и улучшать связь власти и жителей — такие функции призвана выполнять технология "Умный город". Новинку планируется внедрить на восьми территориях Ставрополья, сообщается на официальном сайте губернатора региона.

Впервые "Умный город" проявил себя на территории города-курорта Железноводска. В частности, использование интеллектуальной системы на курорте позволяет лучше контролировать расход воды. Ее применение уже позволило выявить и устранить утечку в водопроводе.

Также в рамках проекта для отдыхающих работают интерактивные туристические киоски, их в городе установлено 12. Каждый из них дает доступ к информации о достопримечательностях, туристических маршрутах, работе городских служб, объектах досуга, основных мероприятиях и другом.

"Все, что улучшает жизнь людей, помогает экономить ресурсы, привлекает отдыхающих, — это будущее наших городов. Мы намерены вместе с "Росатомом" продолжить внедрение таких же систем, как в Железноводске, еще на восьми территориях края", — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В качестве площадок для внедрения новинки рассматриваются Георгиевский и Минераловодский городские округа, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь.