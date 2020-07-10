https://ria.ru/20200710/1574136009.html
Где растут "Умные города": как на Ставрополье внедряют новые технологии
Контролировать работу городского хозяйства и улучшать связь власти и жителей — такие функции призвана выполнять технология "Умный город". Новинку планируется... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:00
2020-07-10T11:14
хорошие новости
россия
хорошие новости
владимир владимиров
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574135641_0:42:1500:886_1400x0_80_0_0_fca46dbd9ffc3cc8ad688516711b38a1.jpg
https://ria.ru/20200706/1573954869.html
2
россия
ставропольский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574135641_0:42:1500:886_1400x0_80_0_0_fca46dbd9ffc3cc8ad688516711b38a1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574135641_167:0:1500:1000_1400x0_80_0_0_a6d5b69191256bbff3120e67923ca589.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574135641_476:0:1476:1000_1400x0_80_0_0_f86fde4c0d8156c666e606575dab1790.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хорошие новости, владимир владимиров, ставропольский край
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Контролировать работу городского хозяйства и улучшать связь власти и жителей — такие функции призвана выполнять технология "Умный город". Новинку планируется внедрить на восьми территориях Ставрополья, сообщается на официальном сайте губернатора региона.
Впервые "Умный город" проявил себя на территории города-курорта Железноводска. В частности, использование интеллектуальной системы на курорте позволяет лучше контролировать расход воды. Ее применение уже позволило выявить и устранить утечку в водопроводе.
Также в рамках проекта для отдыхающих работают интерактивные туристические киоски, их в городе установлено 12. Каждый из них дает доступ к информации о достопримечательностях, туристических маршрутах, работе городских служб, объектах досуга, основных мероприятиях и другом.
"Все, что улучшает жизнь людей, помогает экономить ресурсы, привлекает отдыхающих, — это будущее наших городов. Мы намерены вместе с "Росатомом" продолжить внедрение таких же систем, как в Железноводске, еще на восьми территориях края", — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В качестве площадок для внедрения новинки рассматриваются Георгиевский и Минераловодский городские округа, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь.
Проект осуществляется в рамках федеральных проектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".