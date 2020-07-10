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Где растут "Умные города": как на Ставрополье внедряют новые технологии
Контролировать работу городского хозяйства и улучшать связь власти и жителей — такие функции призвана выполнять технология "Умный город". Новинку планируется... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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россия, хорошие новости, владимир владимиров, ставропольский край

Где растут "Умные города": как на Ставрополье внедряют новые технологии

08:00 10.07.2020 (обновлено: 11:14 10.07.2020)
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© Официальный сайт Губернатора Ставропольского краяАвтобусная остановка в Железноводске
Автобусная остановка в Железноводске
© Официальный сайт Губернатора Ставропольского края
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Контролировать работу городского хозяйства и улучшать связь власти и жителей — такие функции призвана выполнять технология "Умный город". Новинку планируется внедрить на восьми территориях Ставрополья, сообщается на официальном сайте губернатора региона.
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Впервые "Умный город" проявил себя на территории города-курорта Железноводска. В частности, использование интеллектуальной системы на курорте позволяет лучше контролировать расход воды. Ее применение уже позволило выявить и устранить утечку в водопроводе.
Также в рамках проекта для отдыхающих работают интерактивные туристические киоски, их в городе установлено 12. Каждый из них дает доступ к информации о достопримечательностях, туристических маршрутах, работе городских служб, объектах досуга, основных мероприятиях и другом.

"Все, что улучшает жизнь людей, помогает экономить ресурсы, привлекает отдыхающих, — это будущее наших городов. Мы намерены вместе с "Росатомом" продолжить внедрение таких же систем, как в Железноводске, еще на восьми территориях края", — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В качестве площадок для внедрения новинки рассматриваются Георгиевский и Минераловодский городские округа, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь.
Проект осуществляется в рамках федеральных проектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".
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