Названы лучшие и худшие злодеи в киновселенной Marvel

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Адам Читвуд, редактор из издания Collider Адам Читвудредактор из издания Collider составил рейтинг лучших и худших злодеев в киновселенной Marvel. В список вошли антагонисты, у которых в блокбастерах была ключевая роль.

На первое место он поставил суперзлодея Эрика Киллмонгера (Майкл Бакари Джордан) из "Черной пантеры" (2018 год). По мнению автора, поступки этого персонажа настолько логичны и обоснованы, а его история жизни настолько непростая, что в какой-то момент ему можно посочувствовать. Тем не менее, Киллмонгера трудно оправдать за все те страшные поступки, например, убийства, которые он совершил.

Второе место у Локи из фильмов студии Marvel о "Торе" и "Мстителях". Этот персонаж в исполнении Тома Хиддлстона вызывает симпатию у зрителей даже когда он совершает ужасные деяния. В конечном итоге история Локи оборачивается трагедией. Но это именно то, что делает его таким неотразимым.

© Фото : Walt Disney Том Хиддлстон в роли Локи в фильме "Мстители" 1 из 3 Том Хиддлстон в роли Локи в фильме "Мстители" © Фото : Walt Disney © Marvel Studios Inc. (2017) Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой" 2 из 3 Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой" © Marvel Studios Inc. (2017) © Marvel Studios (2018) Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности" 3 из 3 Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности" © Marvel Studios (2018) 1 из 3 Том Хиддлстон в роли Локи в фильме "Мстители" © Фото : Walt Disney 2 из 3 Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой" © Marvel Studios Inc. (2017) 3 из 3 Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности" © Marvel Studios (2018)

Третье место у Эдриана Тумса (Майкл Китон), который фигурирует в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017 год). В этой картине рассказывают, как одержимый злобой изобретатель Тумс пытается уничтожить подростка Питера Паркера (Человек-Паук), хотя знает, Паркер дорог его дочери.

В числе лучших злодеев оказался Танос из фильма "Мстители: Война бесконечности" (2018 год) и "Мстители: Финал" (2019 год), Эго из второй части "Стражей галактики" (2017 год), Красный Череп, который появляется в "Первом мстителе" (2011 год), Альтрон из боевика "Мстители: Эра Альтрона" (2015 год) и другие.