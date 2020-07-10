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Названы лучшие и худшие злодеи в киновселенной Marvel
редактор из издания Collider составил рейтинг лучших и худших злодеев в киновселенной Marvel. В список вошли антагонисты, у которых в блокбастерах была ключевая РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T05:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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кино и сериалы, новости культуры, майкл китон, marvel comics, том хиддлстон, микки рурк

Названы лучшие и худшие злодеи в киновселенной Marvel

05:55 10.07.2020
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© Marvel Studios, 2018Эрик Киллмонгер в фильме "Черная пантера"
Эрик Киллмонгер в фильме Черная пантера
© Marvel Studios, 2018
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Адам Читвуд, редактор из издания Collider составил рейтинг лучших и худших злодеев в киновселенной Marvel. В список вошли антагонисты, у которых в блокбастерах была ключевая роль.
На первое место он поставил суперзлодея Эрика Киллмонгера (Майкл Бакари Джордан) из "Черной пантеры" (2018 год). По мнению автора, поступки этого персонажа настолько логичны и обоснованы, а его история жизни настолько непростая, что в какой-то момент ему можно посочувствовать. Тем не менее, Киллмонгера трудно оправдать за все те страшные поступки, например, убийства, которые он совершил.
Второе место у Локи из фильмов студии Marvel о "Торе" и "Мстителях". Этот персонаж в исполнении Тома Хиддлстона вызывает симпатию у зрителей даже когда он совершает ужасные деяния. В конечном итоге история Локи оборачивается трагедией. Но это именно то, что делает его таким неотразимым.
© Фото : Walt DisneyТом Хиддлстон в роли Локи в фильме "Мстители"
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме Мстители
1 из 3
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме "Мстители"
© Фото : Walt Disney
© Marvel Studios Inc. (2017)Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Возвращение домой
2 из 3
Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"
© Marvel Studios Inc. (2017)
© Marvel Studios (2018)Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"
Кадр из фильма Мстители: Война бесконечности
3 из 3
Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"
© Marvel Studios (2018)
1 из 3
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме "Мстители"
© Фото : Walt Disney
2 из 3
Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"
© Marvel Studios Inc. (2017)
3 из 3
Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"
© Marvel Studios (2018)
Третье место у Эдриана Тумса (Майкл Китон), который фигурирует в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017 год). В этой картине рассказывают, как одержимый злобой изобретатель Тумс пытается уничтожить подростка Питера Паркера (Человек-Паук), хотя знает, Паркер дорог его дочери.
В числе лучших злодеев оказался Танос из фильма "Мстители: Война бесконечности" (2018 год) и "Мстители: Финал" (2019 год), Эго из второй части "Стражей галактики" (2017 год), Красный Череп, который появляется в "Первом мстителе" (2011 год), Альтрон из боевика "Мстители: Эра Альтрона" (2015 год) и другие.
Худшими названы: безумный военный Эмиль Блонский в исполнении Тима Рота в "Невероятном Халке" (2008 год), а также Хлыст (Мики Рурк), который безуспешно пытается убить Тони Старка (Роберт Дауни — младший) в "Железном человеке 2" (2010 год).
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КультураКино и сериалыНовости культурыМайкл КитонMarvel ComicsТом ХиддлстонМикки Рурк
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