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Влад Соколовский разозлил подписчиков, опубликовав фотографию с подругой
Российский певец и участник проекта "Фабрика звезд-7" Влад Соколовский опубликовал в инстаграме совместный снимок с его подругой моделью и участницей кастинга в РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T00:58
влад соколовский
коронавирус в россии
новости культуры
шоу-бизнес
культура
московская область (подмосковье)
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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влад соколовский, коронавирус в россии, новости культуры, шоу-бизнес, московская область (подмосковье)

Влад Соколовский разозлил подписчиков, опубликовав фотографию с подругой

00:58 10.07.2020
11033
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российский певец и участник проекта "Фабрика звезд-7" Влад Соколовский опубликовал в инстаграме совместный снимок с его подругой моделью и участницей кастинга в группу "Серебро" Ангелиной Сурковой, чем разозлил пользователей.

"Будь всегда счастлива, а я постараюсь этому всячески способствовать", — написал Соколовский.

Вчера модели исполнился 21 год. По этому случаю она устроила праздник на летней площадке в районе Клязьминского водохранилища (Московская область), о чем рассказал Соколовский.
"Лето — пора ярких эмоций, солнечного настроения, так что всем любви и позитива", — подчеркнул музыкант.
Многих пользователей удивила и возмутила публикация Влада Соколовского, так как на прошлой неделе в выпуске YouTube-шоу, опубликованного на канале "Super", певец рассказал о том, что расстался с Ангелиной Сурковой, когда они сидели на карантине.

"Так получилось, что в этих отношений мы расходились, потом сходились по ряду причин. Последний раз это было в конце марта. Потом случилась самоизоляция, затем мы оба переболели коронавирусом (у нее в более легкой форме). Последние три недели она сидела дома без симптомов. В течение этого периода мы решили, что разбегаемся, но нам не давали такой возможности. Поэтому мы понимали, что расстались, но не могли это сделать физически", — рассказал музыкант.

Тогда же певец добавил, что инициатором последнего разрыва был он, и восстанавливать отношения с моделью не планирует.
"Не пойму, так категорически отвечал о возможном восстановлении, можно было и не бросаться такими громкими заявлениями", — прокомментировала в инстаграме tommerasi.
"Можно было как угодно, прикиньте", — ответил ей Соколовский.
"Сегодня одно сказал, завтра второе", — присоединилась к обсуждению sucre_eclair. "Вы же в интервью сказали, что все, железно расстались", — написала @natash_ka2010.
Но были и те, кто порадовался за пару, написал, что они хорошо смотрятся вместе и пожелал Владу Соколовскому и Ангелине Сурковой счастья.
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КультураВлад СоколовскийКоронавирус в РоссииНовости культурыШоу-бизнесМосковская область (Подмосковье)
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