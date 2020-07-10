Влад Соколовский разозлил подписчиков, опубликовав фотографию с подругой

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российский певец и участник проекта "Фабрика звезд-7" Влад Соколовский опубликовал в инстаграме совместный снимок с его подругой моделью и участницей кастинга в группу "Серебро" Ангелиной Сурковой, чем разозлил пользователей.
"Будь всегда счастлива, а я постараюсь этому всячески способствовать", — написал Соколовский.
Вчера модели исполнился 21 год. По этому случаю она устроила праздник на летней площадке в районе Клязьминского водохранилища (Московская область), о чем рассказал Соколовский.
"Лето — пора ярких эмоций, солнечного настроения, так что всем любви и позитива", — подчеркнул музыкант.
Многих пользователей удивила и возмутила публикация Влада Соколовского, так как на прошлой неделе в выпуске YouTube-шоу, опубликованного на канале "Super", певец рассказал о том, что расстался с Ангелиной Сурковой, когда они сидели на карантине.
"Так получилось, что в этих отношений мы расходились, потом сходились по ряду причин. Последний раз это было в конце марта. Потом случилась самоизоляция, затем мы оба переболели коронавирусом (у нее в более легкой форме). Последние три недели она сидела дома без симптомов. В течение этого периода мы решили, что разбегаемся, но нам не давали такой возможности. Поэтому мы понимали, что расстались, но не могли это сделать физически", — рассказал музыкант.
Тогда же певец добавил, что инициатором последнего разрыва был он, и восстанавливать отношения с моделью не планирует.
"Не пойму, так категорически отвечал о возможном восстановлении, можно было и не бросаться такими громкими заявлениями", — прокомментировала в инстаграме tommerasi.
"Можно было как угодно, прикиньте", — ответил ей Соколовский.
"Сегодня одно сказал, завтра второе", — присоединилась к обсуждению sucre_eclair. "Вы же в интервью сказали, что все, железно расстались", — написала @natash_ka2010.
Но были и те, кто порадовался за пару, написал, что они хорошо смотрятся вместе и пожелал Владу Соколовскому и Ангелине Сурковой счастья.