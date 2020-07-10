Влад Соколовский разозлил подписчиков, опубликовав фотографию с подругой

"Так получилось, что в этих отношений мы расходились, потом сходились по ряду причин. Последний раз это было в конце марта. Потом случилась самоизоляция, затем мы оба переболели коронавирусом (у нее в более легкой форме). Последние три недели она сидела дома без симптомов. В течение этого периода мы решили, что разбегаемся, но нам не давали такой возможности. Поэтому мы понимали, что расстались, но не могли это сделать физически", — рассказал музыкант.