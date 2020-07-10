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"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Финансовые аналитики планеты с замиранием сердца и напряженными нервами следят за новым этапом использования доллара США в качестве "геополитической дубинки":... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:06
китай
сша
авторы
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https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573653202.html
Идиотское предложение. Но сейчас в США многое работает на самоуничтожение. Это в этом же ключе. Авторитета доллару не прибавит, А все могущество США только на нем и держится -остальное во многом надуманное вранье.
72
Гонконг уже бессмысленен , так как это был бизнес центра по работе Запада с Китаем . Бизнес закончился , Китай Западу не нужен, Гонконг просто пустой никчёмный город. Британия уже позвала 3 миллиона гонконгцев , пообещав им паспорта UK.
50
11
китай
сша
РИА Новости
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Иван Данилов
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Иван Данилов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574131424_0:237:2835:1832_1400x0_80_0_0_0d27bdbb1b258ac7b178f2513ae568a7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, сша, авторы

"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай

08:00 10.07.2020 (обновлено: 08:06 10.07.2020)
27742
© AP Photo / Vincent YuЛюди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
© AP Photo / Vincent Yu
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Финансовые аналитики планеты с замиранием сердца и напряженными нервами следят за новым этапом использования доллара США в качестве "геополитической дубинки": на этот раз под горячую руку Вашингтона может попасть Гонконг. Руководствуясь принципом "так не доставайся же ты никому!", Госдеп (по крайней мере, так утверждают источники американских СМИ) рассматривает серьезную финансовую атаку на экономику Гонконга с целью обрушить его монетарную систему для того, чтобы отомстить Китаю за принятие "закона о национальной безопасности", направленного против проамериканских сепаратистов.
С точки зрения интересов США схема атаки в некоторой степени выглядит логично и может показаться очень привлекательной наиболее агрессивному сегменту администрации Дональда Трампа. Логика следующая: если обрушить монетарную и финансовую систему Гонконга, то город не сможет адекватно выполнять свою функцию азиатского финансового центра и погрузится в нищету и, возможно, даже в массовые беспорядки. В этом случае Госдеп сможет говорить, что председатель Си был адекватно наказан за его действия, направленные против "демократических протестующих" (совсем недавно просивших Трампа им помочь), а также подчеркивать, указывая на уничтоженную жемчужину китайской экономики, что с США лучше не конфликтовать.
В качестве инструмента атаки, по информации агентства деловой информации Bloomberg, советники госсекретаря Майка Помпео предлагают использовать валютный рынок и санкции. Суть схемы: курс гонконгского доллара еще с 1983 года привязан к доллару США, и Hong Kong Monetary Authority (своего рода Центральный банк Гонконга) все эти годы держал курс в рамках сравнительно узкого коридора вокруг уровня 7,8 гонконгского доллара за один американский доллар, и вот именно этот коридор предлагается сломать. Стоит учитывать, что для Гонконга очень важно, чтобы курс местного доллара был очень стабильным, так как огромные финансовые потоки, многочисленные сделки с акциями, облигациями, деривативными финансовыми инструментами, а также большое количество самых разных долгосрочных импортных и экспортных контрактов были заключены и до сих пор заключаются, исходя из железной уверенности участников финансовых рынков и внешнеэкономической деятельности (не только в Азии, а по всему миру) в том, что гонконгский доллар — это стабильная валюта, которая просто не может отклониться от своего почти фиксированного курса. Чтобы курс можно было "держать", гонгконскому Центральному банку нужно иметь возможность покупать доллары, делая это напрямую или через местные коммерческие банки. Именно эту возможность советники Помпео предлагают перекрыть санкциями.
Старший экономист банка BBVA Hong Kong, у которого агентство Bloomberg поинтересовалось впечатлениями по поводу этого плана, сказал, что это напоминает "финансовое ядерное оружие". Возможно, это слишком эмоциональное сравнение, но последствия действительно будут серьезными: обеспечение валютного коридора требует возможности пополнять долларовые резервы Гонконга, и если это невозможно будет делать, то постепенно при каждом обмене (а он после таких санкций будет возможен только в одну сторону) гонконгских долларов на американские доллары резервы будут таять до тех пор, пока не закончатся, обрушив тем самым валютную систему этого важного китайского финансового центра.
Мужчина в торговом центре Гонконга
25 июня, 08:00
Китай объявил войну доллару
Уже сейчас можно рассчитать несколько очевидных контрмер, которые могут принять власти КНР в ответ на этот акт финансовой агрессии. Даже если всем гонконгским банкам запретят покупать доллары, то доллары им сможет поставлять банковская система (а в крайнем случае конкретно Минфин или ЦБ) материкового Китая. Понятно, что для того, чтобы "дожать" Китай, Госдеп может попробовать полностью отключить этот специальный административный район КНР и всю его финансовую систему от долларовых транзакций, что, безусловно, нанесет ему колоссальный экономический ущерб — как минимум из-за панического бегства иностранных частных инвесторов, банков и инвестиционных фондов с гонконгского рынка.
И в этом случае у Китая будет ответный ход в плане эскалации — подключить всю эту систему к китайской материковой, поставив администрацию Трампа, а также сенаторов и конгрессменов перед выбором: или запретить вообще всем китайским банкам, китайскому Минфину и Центральному банку доступ к долларовой системе, или остановиться на достигнутом и просто признать, что Гонконг они "догрызть" не смогут. Если будет выбран вариант "отключить весь Китай", — то это уже полноценная валютная война, большие проблемы для американского импорта из Китая (а США зависят от китайского импорта во многих ключевых областях, включая даже банальные медикаменты) и практически неизбежные ответные действия Пекина, который будет использовать свой триллионный пакет американских государственных облигаций, чтобы устроить пусть локальный, но хаос на рынке американского госдолга.
Более того: в этом сценарии эскалации произошла бы эдакая принудительная (и безусловно, крайне болезненная и дорогая) дедолларизация всего китайского экспорта (да и финансовых рынков в целом), что, в свою очередь, сократило бы мировой спрос на доллары США и ударило бы бумерангом по американской монетарной системе. Кэри Ли, экономист сингапурского банка OCBC Wing Hang Bank, указывает именно на этот риск:
Американские доллары
3 июля, 20:02Акценты
Очередные похороны доллара: на поминки "американца" позовут юань?В очередной раз аналитики предсказывают скорое обвальное падение доллара. На этот раз "американец" может не устоять на фоне ослабления мирового спроса и негативного прогноза для экономики США, следует из проведенного Reuters опроса.
"Гонконг является третьим по величине в мире центром торгов в долларах США, что означает, что если гонконгский доллар не будет привязан к доллару США, это будет неблагоприятно для самих США из-за ограничения количества транзакций в долларах США и понизит доверие инвесторов к американской валюте".
Впрочем, Вашингтон уже не раз демонстрировал готовность идти на такие меры, последствия которых будут негативными даже для американской экономики, вероятно, руководствуясь желанием прежде всего нанести максимальный ущерб своим геополитическим оппонентам. Но в этом случае, скорее всего, план "обрушения" гонконгской валюты так и останется на бумаге в сейфе Майка Помпео — в той же папке, в которой лежит план военного нападения на Иран.
Наиболее же вероятный сценарий "наказания Китая за Гонконг", возможно, будет выглядеть так: под точечные санкции попадут несколько ключевых гонконгских банков, включая таких гигантов, как Standard Chartered Hong Kong и HSBC, что, бесспорно, нанесет ущерб самим банкам, репутации Гонконга как финансового центра и акционерам банков, но вот на дальнейшую эскалацию Вашингтон сейчас не пойдет. По крайней мере, до американских президентских выборов. И даже такой сценарий, как ни странно, тоже нанесет ущерб США, независимо от того, что сами американцы думают по этому поводу. Чем больше банков и финансовых структур из разных стран будет вынесено за скобки долларовой системы, тем быстрее эти банки и финансовые структуры, которым уже нечего терять, объединятся в рамках некой альтернативной системы, которая в будущем станет реальной и очень опасной альтернативой для системы, построенной на базе доллара и Федрезерва США. И вот эту страшную угрозу для американской национальной безопасности и финансовой гегемонии Госдеп сейчас постепенно создает своими собственными руками.
Отделение обмена валюты Гонконге
29 июня, 23:03Акценты
Будут нарушать, отключим SWIFT. Нужен ли США крах доллара из-за Гонконга?Вашингтон обещает ввести санкции против Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека". Пока речь идет только о визовых ограничениях для китайских чиновников, но не исключены и более жесткие меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT.
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КитайСШААвторы
Популярные комментарии
Идиотское предложение. Но сейчас в США многое работает на самоуничтожение. Это в этом же ключе. Авторитета доллару не прибавит, А все могущество США только на нем и держится -остальное во многом надуманное вранье.
10 июля, 10:41
Vladidmir Kanygin
53320311
Гонконг уже бессмысленен , так как это был бизнес центра по работе Запада с Китаем . Бизнес закончился , Китай Западу не нужен, Гонконг просто пустой никчёмный город. Британия уже позвала 3 миллиона гонконгцев , пообещав им паспорта UK.
10 июля, 12:30
freizdorf
15621026
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