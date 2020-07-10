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Балканский передел. Сербия пытается договориться с Косово
Сербия и Косово планируют возобновить переговорный процесс и обсудить, возможен ли новый передел границ на Балканах. Посредниками выступают Германия и Франция... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:07
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альбин курти, александр вучич, дональд трамп, нато, евросоюз, сербия, косово, оон, сша, в мире

Балканский передел. Сербия пытается договориться с Косово

08:00 10.07.2020 (обновлено: 08:07 10.07.2020)
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© REUTERS / Olivier Matthys/Pool Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Сербии Александр Вучич в Брюсселе. 26 июня 2020 года
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Сербии Александр Вучич в Брюсселе. 26 июня 2020 года
© REUTERS / Olivier Matthys/Pool
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Сербия и Косово планируют возобновить переговорный процесс и обсудить, возможен ли новый передел границ на Балканах. Посредниками выступают Германия и Франция. В Евросоюзе рассчитывают, что дискуссия приблизит решение косовского вопроса, но заранее предупреждают: ни о каком обмене территориями не может быть и речи. Готовы ли на компромиссы Белград и Приштина, разбиралось РИА Новости.

Запоздалый вердикт

Брюссель вернул себе ведущую роль в косовском урегулировании после того, как с этим не справился Вашингтон. Намеченные на конец июня переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве Дональда Трампа провалились из-за предъявленных Хашиму Тачи обвинений спецпрокуратуры Гаагского суда.
Президенту Косово инкриминируют военные преступления. Суд утверждает, что Тачи и восемь его пособников из Освободительной армии Косово (ОАК) "несут уголовную ответственность за убийства более ста человек". Жертвами косовских боевиков стали албанцы, сербы, цыгане. Речь идет о событиях девяностых годов.
С материалами спецпрокуратуры должны ознакомиться судьи спецтрибунала по Косово, и только после этого Тачи будут выдвинуты официальные обвинения. Но президент решил не рисковать и отменил визит в США. А премьер-министр Авдулла Хоти отказался ехать в Вашингтон без него.
© REUTERS / Laura HasaniПрезидент Косово Хашим Тачи в Приштине
Президент Косово Хашим Тачи в Приштине
© REUTERS / Laura Hasani
Президент Косово Хашим Тачи в Приштине
ЕС сдержанно отнесся ко всему этому. В Брюсселе знали, что спецтрибунал по Косово продолжает работать. В прошлом году в военных преступлениях обвинили косовского премьера Рамуша Харадиная. Ему пришлось подать в отставку.
На Западе его уход восприняли с облегчением. Долгое время именно он тормозил переговоры с Сербией, отказывался от каких-либо уступок. Однако и сменивший его в ноябре Альбин Курти из националистической партии "Самоопределение" не проявил гибкости. Не проработав и полугода, он тоже покинул пост.
Формальная причина — неспособность справится с пандемией коронавируса и экономическими последствиями кризиса. Но, по данным New York Times, руку к отстранению главы кабмина приложили США. Американцы были недовольны тем, что он, как и предшественник, не наладил диалог с сербами. Через парламент Косово они продавили его увольнение. Неуступчивость Курти раздражала и Брюссель, поэтому европейские чиновники также не возражали.
© AFP 2020 / Armend Nimani Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай во время интервью в Приштине, 2019 год
Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай во время интервью в Приштине, 2019 год
© AFP 2020 / Armend Nimani
Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай во время интервью в Приштине, 2019 год

Протесты в Сербии

В Америку не поехал и Александр Вучич. Встречаться с Трампом и вести переговоры по Косово без албанских представителей он посчитал бессмысленным. К тому же в Сербии не раз критиковали президента за чрезмерную уступчивость Косово.
Сербы обеспокоены перспективой очередной перекройки границ. Вучич полагает, что населенные сербами районы Косово к северу от реки Ибар могли бы перейти Белграду. Взамен Приштина получила бы территории на юге: Прешево и Буяновац, где преобладают албанцы.
Президент объяснял: рано или поздно проблему Косово придется решать. Нежелание идти на компромиссы, убеждал Вучич, только вредит Белграду и тормозит вступление в Евросоюз.
Сербский лидер раскрыл детали сделки, оговорившись, что это идея американцев. Предполагается, что сначала сербы и косовары наладят экономическое сотрудничество, потом перейдут к обсуждению политических проблем.
Аргументы Вучича убедили не всех. Оппозиция обвинила его в предательстве национальных интересов. В знак протеста многие политические силы не участвовали в июньских выборах в парламент. В результате пропрезидентская Сербская прогрессивная партия получила большинство.
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
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Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
Поводом для вспыхнувших на этой неделе в Белграде протестов послужило повторное введение карантина в стране. Но, по словам жителей сербской столицы, коронавирус стал лишь катализатором. Главная причина — недовольство уступчивостью властей по Косово.
"На плакатах и транспарантах участников протестов доминирует косовская тематика. Митингующие кричат, что Вучич подрывает интересы страны и идет против мнения народа. Многие говорят, что не готовы ради вступления Сербии в ЕС отказываться от Косово. Ругают власти и за форсирование сотрудничества с НАТО", — рассказывает РИА Новости белградец Лука Николич.
Непрекращающиеся третий день протесты прокомментировал и президент Вучич. Он заявил, что за беспорядками стоят иностранные спецслужбы. Но не уточнил, какие именно.
"Президент оправдывается, что повторный карантин необходим из-за новой вспышки коронавируса. Но сначала Вучич ради парламентских выборов и продвижения своей партии отменил самоизоляцию. Теперь, когда победа у него в кармане, вернул ограничения. Это и возмутило людей", — объясняет Николич.
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
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Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа

Миротворчество по-европейски

Евросоюз был против лоббируемой США сделки по Косово. Лидеры Германии и Франции, которые 10 июля примут участие в видеоконференции по косовскому урегулированию, не поддерживают идею изменения границ.
"Территориальная целостность Балкан неприкосновенна. Я буду постоянно это повторять", — подчеркивает Ангела Меркель.
Понятно, чего она опасается. У многих стран ЕС есть территориальные споры, и сделка по Косово может их обострить.
Позиция ЕС сводится к тому, что Сербии и Косово следует продолжить диалог и самостоятельно искать способы решения проблемы. Начать предлагают с вопроса о вступлении Косово в международные организации.
Белград, хоть и готов обсуждать это, считает невозможным участие Приштины в работе глобальных структур. По мнению сербов, это означало бы признание независимости Косово. Брюссель убеждает их в обратном.
Не меньше трудностей и с Приштиной. До срыва переговоров в Вашингтоне косовские албанцы полагались не на европейцев, а на американцев. Пока непонятно, какую позицию займет новый премьер Хоти.
Если в ближайшее время стороны так и не достигнут компромисса, вступление Белграда и Приштины в ЕС отложат. Прогресс на переговорах, наоборот, сулит им присоединение к Евросоюзу уже в 2025 году.
© AFP 2020 / Andrej IsakovicСербия накануне выборов
Сербия накануне выборов
© AFP 2020 / Andrej Isakovic
Сербия накануне выборов

Чувствительные требования

Доктор политических наук Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич считает, что меньше всего в успех переговоров верят сами сербы и косовские албанцы. По словам эксперта, их раздражает, что политики пытаются решить столь острый вопрос о границах без общественного обсуждения.
"Вучич и Тачи все обсудили за закрытыми дверями. Потом навязали эту сделку США, чтобы выдать за достижение администрации Дональда Трампа. Но даже бывший советник американского президента Джон Болтон недавно заявил, что Вашингтон узнал об условиях постфактум. За поддержкой к американцам Вучич и Тачи обратились, понимая, что Европа не одобрит новый передел границ", — объясняет политолог.
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
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Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
Посредничество Германии и Франции он считает бесперспективным. Требования европейцев слишком чувствительны для сербов.
"Полноправное членство Косово в международных организациях равнозначно признанию Белградом независимости края. Сербы на это не пойдут. Продолжающиеся протесты в столице, где звучат призывы не уступать Приштине, — убедительное тому свидетельство", — говорит Гайич.
Подвижки в переговорах, по мнению эксперта, возможны, если учесть настроения людей. Без подключения к дискуссии самих сербов и косовских албанцев все усилия посредников обречены на провал.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
24 июня, 08:00
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Альбин КуртиАлександр ВучичДональд ТрампНАТОЕвросоюзСербияКосовоООНСШАВ мире
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