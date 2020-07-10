Фильмы недели: Эмилия Кларк работает с ФБР, Кира Найтли борется за права

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Пока кинотеатры закрыты, онлайн-платформы продолжают выпускать новые фильмы. В июле можно посмотреть, как Эмилия Кларк из Дейенерис Таргариен превращается в мать-одиночку в картине "Роковая связь". Кира Найтли не только воспитывает ребенка одна, но еще и борется за равноправие женщин в "Мисс Плохое поведение". Сэмюэл Л. Джексон в роли детектива научит сына, как вести себя с преступниками, в боевике "Шафт". А аниме "Здравствуй, мир" расскажет, каким будет Киото в 2027 году. О самых интересных новинках — в материале РИА Новости.

Информация или жизнь

Эмилия Кларк упорно пытается избавиться от образа Дейенерис Таргариен из "Игры престолов" — на этот раз в криминальном триллере "Роковая связь". И, судя по отзывам зрителей и критиков, ей это вполне удается.

Мать-одиночка Сьюзан нуждается в деньгах, общается с низшими слоями общества и ненавидит свой маленький провинциальный город в штате Кентукки. Но вот к ним приезжает молодой и красивый агент ФБР Марк (Джек Хьюстон), чтобы расследовать несколько преступлений. Он делает Сьюзан своим информатором. У нее появляется шанс уехать, так как Марк обещает: он поможет ей финансово и после закрытия дела Сьюзан начнет новую жизнь.

© Предоставлено ivi Кадр из фильма "Роковая связь" © Предоставлено ivi Кадр из фильма "Роковая связь"

Но между ними начинается роман. Марк скрывается и боится, что об этом узнает его жена, а Сьюзан не устраивают тайные отношения. Она возмущенно заявляет ему, что он "понятия не имеет, как общаться со своим информатором". После этого на Марка совершают нападение, и он подозревает в этом Сьюзан. В общем, все сложно.

Режиссер картины Филлип Нойс снял ранее шпионский "Солт" и "Власть страха" о криминалистах. Так что и "Роковая связь" тоже будет держать в напряжении.

"Роковая связь" доступна на Okko, ivi, КиноПоиск HD.

© Предоставлено ivi Кадр из фильма "Роковая связь" © Предоставлено ivi Кадр из фильма "Роковая связь"

Феминистка Кира

В картине "Мисс Плохое поведение" Кира Найтли становится радикальной феминисткой и борется за равноправие женщин.

Фильм основан на реальной истории 1970 года, когда в Лондоне проходил конкурс "Мисс мира". Главная героиня, мать-одиночка и студентка Салли, пытается сделать карьеру. Но к ней относятся как к хорошенькой девушке, а не как к исследователю с научными идеями.

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "Мисс Плохое поведение" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "Мисс Плохое поведение"

Салли знакомится с другой студенткой — Джо (Джесси Бакли), феминисткой с боевым характером, — та тоже возмущена таким положением дел. Им надоела дискриминация женщин, и подруги решили устроить публичный протест на конкурсе красоты в Альберт-холле.

Недовольство испытывают и женщины-организаторы престижного шоу. Тем временем Салли и Джо готовятся, делают транспаранты и придумывают лозунги.

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "Мисс Плохое поведение" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "Мисс Плохое поведение"

Другой персонаж, первая темнокожая представительница Гренады на шоу Дженнифер Хостен (Гугу Эмбата-Ро), видит в этом конкурсе возможность бороться с расизмом, пробиться в жизни и показать другим, что невозможное возможно.

Темы, поднимаемые в фильме, как никогда актуальны, хотя прошло уже 50 лет. Режиссеру Филиппе Лоуторп удалось сделать картину очень живой (отдельный бонус — костюмы того времени). Это неудивительно: ведь она работала над такими качественными британскими проектами, как "Зовите повитуху" и "Корона".

Фильм можно посмотреть на Megogo, ivi, Okko.

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "Мисс Плохое поведение" 1 из 4 Кадр из фильма "Мисс Плохое поведение" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" © Pathe (2020) Сцена из фильма "Мисс Плохое поведение" 2 из 4 Сцена из фильма "Мисс Плохое поведение" © Pathe (2020) © Pathe (2020) Кадр из фильма "Мисс Плохое поведение" 3 из 4 Кадр из фильма "Мисс Плохое поведение" © Pathe (2020) © Pathe (2020) Фрагмент из фильма "Мисс Плохое поведение" 4 из 4 Фрагмент из фильма "Мисс Плохое поведение" © Pathe (2020) 1 из 4 Кадр из фильма "Мисс Плохое поведение" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 2 из 4 Сцена из фильма "Мисс Плохое поведение" © Pathe (2020) 3 из 4 Кадр из фильма "Мисс Плохое поведение" © Pathe (2020) 4 из 4 Фрагмент из фильма "Мисс Плохое поведение" © Pathe (2020)

Японские путешествия во времени

В новом аниме "Здравствуй, мир" действие происходит в Киото в 2027 году. Местные власти контролируют все, происходящее в городе, с помощью дронов. Информацию собирают в реальном времени и хранят на специальных серверах.

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из мультфильма "Здравствуй, мир" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из мультфильма "Здравствуй, мир"

Главный герой — стеснительный 16-летний школьник Наоми Катагаки, влюбленный в одноклассницу. Однажды он случайно встречается со своей "взрослой" версией — на десять лет старше. Оказывается, что "старший" Наоми получил доступ к той самой базе данных, чтобы спасти любимую. Для этого он помогает школьнику побороть неуверенность в себе и подружиться с этой девушкой, Рури, а затем сделать все необходимое, чтобы избежать ее гибели.

Естественно, как только это происходит и история начинает изменяться, на героев нападают специально обученные боты. Их цель — восстановить прошлое в прежнем виде.

"Здравствуй, мир" доступен на КиноПоиск HD, Okko, ivi.

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из мультфильма "Здравствуй, мир" 1 из 2 Кадр из мультфильма "Здравствуй, мир" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Сцена из мультфильма "Здравствуй, мир" 2 из 2 Сцена из мультфильма "Здравствуй, мир" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 1 из 2 Кадр из мультфильма "Здравствуй, мир" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 2 из 2 Сцена из мультфильма "Здравствуй, мир" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Ник Фьюри становится Бондом

Сэмюэл Л. Джексон из супергероя Ника Фьюри в фильмах Marvel превратился в сыщика ФБР в комедийном боевике "Шафт".

Это продолжение одноименной ленты 2000 года о детективе Джоне Шафте (Л. Джексон), известного жесткой манерой общения с правонарушителями. В новом фильме главный герой — его сын, Джон "Джей Джей" Шафт III (Джесси Ашер), специалист по кибербезопасности, типичный белый воротничок. Внезапно его лучшего друга убивают, и он хочет найти виновных.

© Предоставлено ivi Кадр из фильма "Шафт" © Предоставлено ivi Кадр из фильма "Шафт"

Следы ведут в опасный Гарлем, одному не справиться, и третий Джон обращается за помощью ко второму: отец начинает учить сына. У них непохожие характеры и методы работы, так что готовьтесь к жестким шуткам.

Потом оказывается, что задача не из простых, и ироничный дуэт идет к легендарному деду, Джону Шафту I (Ричард Раундтри).

Фильм можно назвать своеобразной версией бондианы: здесь есть расследования, перестрелки, погони, а еще не обходится без драматической линии. Юмор тоже имеется: иногда он слабоват и предсказуем, но случаются и действительно неплохие ситуации. Получился незатейливый, но смешной боевик.