В России создали новый рецепт незамерзающего дизельного топлива

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ производства арктического дизельного топлива из зимнего, а зимнего из межсезонного. Эффект был получен за счет использования тяжелой дизельной фракции и низкотемпературной присадки. Авторы работы считают, что новые рецептуры топлива будут иметь большое практическое значение для стран, осваивающих Арктику. Результаты исследования опубликованы в журнале Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ производства арктического дизельного топлива из зимнего, а зимнего из межсезонного. Эффект был получен за счет использования тяжелой дизельной фракции и низкотемпературной присадки. Авторы работы считают, что новые рецептуры топлива будут иметь большое практическое значение для стран, осваивающих Арктику. Результаты исследования опубликованы в журнале Oil & Gas Science and Technology - Revue d'IFP Energies Nouvelles

Эксплуатация техники в зимних и арктических условиях требует использования низкозастывающих марок дизельного топлива. Их производство усложняется с каждым годом в связи с истощением запасов легкой нефти и вовлечением в переработку все более тяжелого сырья и фракций, полученных на установках вторичной переработки нефти.

© Фото : пресс-служба ТПУ Образцы дизельного топлива, ТПУ © Фото : пресс-служба ТПУ Образцы дизельного топлива, ТПУ

По словам специалистов ТПУ, сегодня для получения разных марок дизельного топлива, пригодного для использования в зимнее время и на арктических территориях, в основном, используются присадки. Большинство научных работ в этой области посвящено синтезу новых, более эффективных присадок.

Однако известны случаи, когда присадки, показавшие свою эффективность в лабораторных исследованиях, на практике не оказывают на топливо никакого воздействия. Это может привести к крайне негативным последствиям — невозможности использования транспортных средств, остановке дизельных электрогенераторов.

Ученые ТПУ провели исследование и показали целесообразность расширения сырьевой базы производства дизельного топлива за счет вовлечения тяжелой дизельной фракции и использования низкотемпературной присадки. В результате, они предложили новые рецептуры производства дизельного топлива для эксплуатации в зимних и арктических условиях.

"Мы установили, что вовлечение небольшого количества тяжелой дизельной фракции повышает эффективность действия низкотемпературной присадки в отношении предельной температуры фильтруемости на 10 °С. Вовлекая нежелательную, в привычном понимании, тяжелую дизельную фракцию вместе с присадкой, можно получить из межсезонного топлива — зимнее, а из зимнего — арктическое", — рассказала РИА Новости доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.

В дальнейшем ученые планируют выявить количественные закономерности влияния состава разных видов дизельного топлива (фракционного, группового, содержания отдельных углеводородов и гетероатомных соединений) на эффективность действия низкотемпературных присадок. Это поможет оптимально использовать потенциал присадок на топливе любого состава.