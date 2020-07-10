Чугунолитейный цех завода в Выксе превратят в туристический кластер

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В 2021 году в городе Выксе Нижегородской области начнется строительство индустриально-туристского парка "Баташев". Создать кластер планируется за три года. Проект позволит увеличить поток туристов в старейший металлургический центр России.

Базой для кластера культурно-познавательного и промышленного туризма стал чугунолитейный цех металлургического завода. Располагаться парк будет в центральной исторической части города.

"Индустриально-туристский парк "Баташев" позволит максимально раскрыть уникальность этой территории и увеличить туристско-экскурсионный поток почти в три раза. Выкса уже привлекает большое число туристов ежегодно, здесь активно развивается промышленный туризм, а фестиваль городской культуры "Арт-Овраг" — одно из самых популярных событий региона", — цитирует директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.