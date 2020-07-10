https://ria.ru/20200710/1574122588.html
Чугунолитейный цех завода в Выксе превратят в туристический кластер
В 2021 году в городе Выксе Нижегородской области начнется строительство индустриально-туристского парка "Баташев". Создать кластер планируется за три года... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:00
2020-07-10T11:15
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выкса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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хорошие новости, выкса, нижегородская область
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В 2021 году в городе Выксе Нижегородской области начнется строительство индустриально-туристского парка "Баташев". Создать кластер планируется за три года. Проект позволит увеличить поток туристов в старейший металлургический центр России.
Базой для кластера культурно-познавательного и промышленного туризма стал чугунолитейный цех металлургического завода. Располагаться парк будет в центральной исторической части города.
"Индустриально-туристский парк "Баташев" позволит максимально раскрыть уникальность этой территории и увеличить туристско-экскурсионный поток почти в три раза. Выкса уже привлекает большое число туристов ежегодно, здесь активно развивается промышленный туризм, а фестиваль городской культуры "Арт-Овраг" — одно из самых популярных событий региона", — цитирует директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Кластер будет включать в себя современный музейный комплекс, парк больших экспонатов промышленного наследия, гостиницу, детский образовательный центр "Кванториум", общественные ремесленные мастерские. Кроме того, в его состав войдут инженерные сооружения по проекту Владимира Шухова — водонапорная башня и своды листопрокатного цеха.