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В Великобритании нашли 700-летнюю печать папы римского
В графстве Шропшир (запад Англии) археолог-любитель Энди Бассет с помощью металлоискателя обнаружил в поле 700-летнюю печать папы римского Иннокентия IV (его... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:56
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости культуры, выставки, британский музей, англия, великобритания

В Великобритании нашли 700-летнюю печать папы римского

03:36 10.07.2020 (обновлено: 08:56 10.07.2020)
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© Public domainПапа Иннокентий IV отправляет доминиканцев и францисканцев послами к монголам
Папа Иннокентий IV отправляет доминиканцев и францисканцев послами к монголам
© Public domain
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В графстве Шропшир (запад Англии) археолог-любитель Энди Бассет с помощью металлоискателя обнаружил в поле 700-летнюю печать папы римского Иннокентия IV (его папство началось в 1243 году), сообщает EveningExpress.
По информации издания, его находку уже оценили эксперты из Британского музея и официально зарегистрировали.
По словам сотрудника музея Питера Ривилла, предмет, необходимый для заверения разных видов документов, в том числе и религиозных, мог оказаться в Шропшире, когда Иннокентий IV пытался заручиться поддержкой Генриха III, который стремился заполучить Сицилию.
Но Ривилл озвучил еще одну версию. По ней следует, что папа римский отправил с печатью письмо богатому влиятельному человеку, который пожертвовал Церкви большую сумму денег в обмен на спасение своей души. В Средние века это было распространено.

"Мы не знаем, кому папа послал письмо. Все, что нам известно, — найденная пломба изготовлена из свинца", — уточнил Питер Ривилл.

Находка стала полуторамиллионным артефактом, который был обнаружен на территории Великобритании в рамках программы "Portable antiquities scheme" ("Портативная система древностей"). Этот проект был создан Британским музеем при поддержке правительства Великобритании в 1997 году, чтобы вести учет всех исторических находок, обнаруженных местными жителями, и расширять знания о прошлом.
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