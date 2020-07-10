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Объявлена дата выхода второй части романа "Первому игроку приготовиться"
СМИ узнали, что вторая часть романа "Первому игроку приготовиться" американского писателя Эрнеста Клайна выйдет 24 ноября этого года, сообщает ScreenRant. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T04:13
2020-07-10T04:13
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книги, новости культуры, саймон пегг, стивен спилберг
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
СМИ узнали, что вторая часть романа "Первому игроку приготовиться" американского писателя Эрнеста Клайна выйдет 24 ноября этого года, сообщает
ScreenRant.
По информации издания, как и в прошлый раз (первая часть была представлена в 2011 году и стала бестселлером), новая книга будет опубликована на более чем 37 языках и появится в 58 странах (в России роман тоже выходил).
Подробности сюжета пока неизвестны. Однако ожидается, что действие произойдет во вселенной, описанной в первой части: в мире будущего, где люди пытаются найти лучшую жизнь, погружаясь в виртуальную реальность.
Как уточняет ScreenRant, сейчас на многих торговых площадках можно сделать предзаказ фэнтези-романа.
В 2018 году состоялась премьера боевика "Первому игроку приготовиться", основанного на книге Клайна (он же написал сценарий). Фильм снял Стивен Спилберг. Главные роли в нем исполнили Тай Шеридан (Уэйд Уоттс), Оливия Кук (Саманта), Лина Уэйт (Эйч) ,Бен Мендельсон (Нолан Сорренто), Саймон Пегг (Куратор) и другие.
Лента получила положительные отзывы, принесла создателям более 580 миллионов долларов (при бюджете в 175 миллионов), а также была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшие визуальные эффекты".