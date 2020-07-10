https://ria.ru/20200710/1574103009.html
Создатель "Эйфории" тайно снял новый фильм во время пандемии коронавируса
СМИ узнали, Зендая и Джон Дэвид Вашингтон тайно снялись во время пандемии коронавируса в новом драматическом фильме "Malcolm & Marieу" ("Малкольм и Мари") у... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T01:45
2020-07-10T01:45
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, калифорния
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
СМИ узнали, Зендая и Джон Дэвид Вашингтон тайно снялись во время пандемии коронавируса в новом драматическом фильме "Malcolm & Marieу" ("Малкольм и Мари") у создателя сериала "Эйфория" Сэма Левинсона, сообщает
Deadline.
О проекте известно немного. Ожидается, что в нем расскажут о супружеской паре, которая оказалась на самоизоляции.
По информации издания, съемки проходили с 17 июня по 2 июля в особняке в Калифорнии. Во время работы были соблюдены все необходимые меры безопасности, связанные с COVID-19, в том числе все сдали несколько тестов на коронавирус, прошли двухнедельный карантин до начала кинопроизводства, соблюдали социальную дистанцию и ели в специально отведенных местах — блюда готовил шеф-повар, который находился на карантине вместе со всеми.
Как рассказал источник Deadline, на площадке присутствовал оператор-постановщик Марцель Рев ("Спутник Юпитера"), художник Майкл Гресли ("Эйфория") и еще несколько членов съемочной группы.
Дата выхода драмы пока неизвестна.