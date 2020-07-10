Создатель "Эйфории" тайно снял новый фильм во время пандемии коронавируса

О проекте известно немного. Ожидается, что в нем расскажут о супружеской паре, которая оказалась на самоизоляции.

По информации издания, съемки проходили с 17 июня по 2 июля в особняке в Калифорнии. Во время работы были соблюдены все необходимые меры безопасности, связанные с COVID-19, в том числе все сдали несколько тестов на коронавирус, прошли двухнедельный карантин до начала кинопроизводства, соблюдали социальную дистанцию и ели в специально отведенных местах — блюда готовил шеф-повар, который находился на карантине вместе со всеми.