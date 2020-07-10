Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200710/1574099638.html
Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" внезапно решили закрыть
Роберто Агирре-Сакаса, создатель сериала "Леденящие душу приключения Сабрины", и представители стриминговой платформы Netflix объявили о том, что закрывают шоу. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:38
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574100148_0:0:1200:675_1400x0_80_0_0_9223b45d5d5ed377ccd7937df07ece5a.jpg
https://ria.ru/20200705/1573802293.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574100148_0:0:1200:675_1400x0_80_0_0_9223b45d5d5ed377ccd7937df07ece5a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574100148_150:0:1050:675_1400x0_80_0_0_3c294b427788e68c912302a181f6beeb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574100148_263:0:938:675_1400x0_80_0_0_1d40e1dfd37b02181e1b51b82cfd2ba7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix

Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" внезапно решили закрыть

07:38 10.07.2020
1849
© Warner Bros. Television (2018-...)Кадр из сериала "Леденящие душу приключения Сабрины"
Кадр из сериала Леденящие душу приключения Сабрины
© Warner Bros. Television (2018-...)
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Роберто Агирре-Сакаса, создатель сериала "Леденящие душу приключения Сабрины", и представители стриминговой платформы Netflix объявили о том, что закрывают шоу. Четвертый сезон, который выйдет в декабре этого года, станет последним, сообщает Variety.

"Работа над этим проектом была невероятной честью с первого дня. Актерский состав, начиная с Кирнан Шипка, которая блестяще сыграла полюбившуюся всем ведьму-подростка, приносил мне абсолютную радость. Я чрезвычайно благодарен команде, сценаристам, редакторам, помощникам и всем за то, что они вложили столько любви в эту мечту", — прокомментировал Агирре-Сакаса. — Я благодарен нашим партнерам, в том числе из Netflix, за то, что они позволили нам рассказать историю, так, как мы хотели. Не могу дождаться, чтобы все увидели четвертый сезон".

В качестве бонуса в официальном твиттер-аккаунте шоу опубликовали кадры из предстоящего сезона, на которых появляется Кирнан Шипка в образе колдуньи Сабрины Спеллман, Чанс Пердомо в роли ее кузена Амброза Спеллмана и другие.
Премьера хоррор-сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" состоялась на Netflix в октябре 2018 года. В отличие от популярного комедийного шоу 90-х годов с Мелиссой Джоан Харт в роли Сабрины, в многосерийном фильме Агирре-Сакаса из главной героини пытаются сделать слугу Сатаны.
Кадр из сериала Я никогда не...
5 июля, 02:16Культура
Сериал "Я никогда не…" продлили на второй сезон
100101
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflix
Рекомендуем
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперты рассказали, как защитить банковские бонусы от злоумышленников
Эрик Киллмонгер в фильме Черная пантера
Названы лучшие и худшие злодеи в киновселенной Marvel
Кадр из фильма Антебеллум
На YouTube опубликовали новый трейлер триллера "Антебеллум"
Оливия Колман в сериале Корона
СМИ: сериал "Корона" продлили на шестой сезон
Кадр из фильма Первому игроку приготовиться
Объявлена дата выхода второй части романа "Первому игроку приготовиться"
Премьера фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Влад Соколовский разозлил подписчиков, опубликовав фотографию с подругой
Актер Джон Дэвид Вашингтон, актриса Зендая и американский актер и режиссер Сэм Левинсон
Создатель "Эйфории" тайно снял новый фильм во время пандемии коронавируса
Певец Сергей Лазарев
Сергей Лазарев представил новый трек о любви "Я не могу молчать"
Кадр из фильма Мисс плохое поведение
Фильмы недели: Эмилия Кларк работает с ФБР, Кира Найтли борется за права
Актриса Анна Уколова в роли Анжелы Поливановой на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева Левиафан
Российская актриса Анна Уколова снимется в английском шпионском сериале
Логотип Google
СМИ: Калифорния начала антимонопольное расследование в отношении Google
Концерт британской группы «The Rolling Stones».
The Rolling Stones выпустила не изданную ранее песню и клип на нее
Статуэтка Крестьянин с посохом итальянского скульптора Джамболоньи, выполненная в литейной мастерской Антонио Сусини
В Лондоне продают редкую 400-летнюю статуэтку, найденную среди хлама
Смартфон
На iPhone по всему миру произошел сбой
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе
В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
21:23Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
21:23Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля
Лента новостейМолния