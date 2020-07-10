Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" внезапно решили закрыть

"Работа над этим проектом была невероятной честью с первого дня. Актерский состав, начиная с Кирнан Шипка, которая блестяще сыграла полюбившуюся всем ведьму-подростка, приносил мне абсолютную радость. Я чрезвычайно благодарен команде, сценаристам, редакторам, помощникам и всем за то, что они вложили столько любви в эту мечту", — прокомментировал Агирре-Сакаса. — Я благодарен нашим партнерам, в том числе из Netflix, за то, что они позволили нам рассказать историю, так, как мы хотели. Не могу дождаться, чтобы все увидели четвертый сезон".