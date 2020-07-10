Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" внезапно решили закрыть

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Роберто Агирре-Сакаса, создатель сериала "Леденящие душу приключения Сабрины", и представители стриминговой платформы Netflix объявили о том, что закрывают шоу. Четвертый сезон, который выйдет в декабре этого года, станет последним, сообщает Variety.
"Работа над этим проектом была невероятной честью с первого дня. Актерский состав, начиная с Кирнан Шипка, которая блестяще сыграла полюбившуюся всем ведьму-подростка, приносил мне абсолютную радость. Я чрезвычайно благодарен команде, сценаристам, редакторам, помощникам и всем за то, что они вложили столько любви в эту мечту", — прокомментировал Агирре-Сакаса. — Я благодарен нашим партнерам, в том числе из Netflix, за то, что они позволили нам рассказать историю, так, как мы хотели. Не могу дождаться, чтобы все увидели четвертый сезон".
It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. 🖤 pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ— Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) July 9, 2020
В качестве бонуса в официальном твиттер-аккаунте шоу опубликовали кадры из предстоящего сезона, на которых появляется Кирнан Шипка в образе колдуньи Сабрины Спеллман, Чанс Пердомо в роли ее кузена Амброза Спеллмана и другие.
Премьера хоррор-сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" состоялась на Netflix в октябре 2018 года. В отличие от популярного комедийного шоу 90-х годов с Мелиссой Джоан Харт в роли Сабрины, в многосерийном фильме Агирре-Сакаса из главной героини пытаются сделать слугу Сатаны.