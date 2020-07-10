Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова

Первые ярославские комедианты, составившие труппу Федора Волкова, – служащие Ярославской провинциальной канцелярии Иван Дмитревский, Иван Иконников, Семен Куклин, Яков Попов, посадский Тверицкой слободы Семен Скочков, выходцы из Малороссии (Украины) Яков Шумский и Демьян Галик. В труппу входили также братья Федора Волкова – Григорий и Гавриил.