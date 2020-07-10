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Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова
Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова – первый русский публичный профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T05:11
россия
театр драмы имени федора волкова
справки
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россия, театр драмы имени федора волкова, справки

Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова

05:11 10.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра на площади Волкова / Cropped imageЗдание Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова
Здание Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова
CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра на площади Волкова / Cropped image
Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова – первый русский публичный профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле сыном купца Федором Волковым.
По преданию, история будущего драматического театра началась в обычном кожевенном амбаре, принадлежавшем отчиму Федора купцу Полушкину, где 10 июля (29 июня по старому стилю) 1750 года состоялось первое театральное представление.
Первые ярославские комедианты, составившие труппу Федора Волкова, – служащие Ярославской провинциальной канцелярии Иван Дмитревский, Иван Иконников, Семен Куклин, Яков Попов, посадский Тверицкой слободы Семен Скочков, выходцы из Малороссии (Украины) Яков Шумский и Демьян Галик. В труппу входили также братья Федора Волкова – Григорий и Гавриил.
Репертуар Волковской труппы составляли духовные драмы митрополита Димитрия Ростовского, трагедии Жана Расина, Александра Сумарокова, комедии Жана Батиста Мольера.
О регулярно действующем ярославском театре узнала императрица Елизавета, которая захотела видеть комедиантов в своей резиденции. Представив при дворе три пьесы, ярославцы обеспечили себе покровительство императрицы. Самые талантливые во главе с Волковым продолжили образование и карьеру в Петербурге.
Ярославский театр после Федора Волкова переживал самые разные времена, менял здания и статусы, к 1882 году театр стал городским. Он был официально признан преемником волковского театра.
В 1911 году было построено новое здание театра по проекту архитектора Николая Спирина. В этом же году театру было присвоено имя Федора Волкова.
В советские годы Волковский снискал славу одного из лучших региональных театров, в 1966 году приобрел статус академического.
На сцене театра в разные годы дебютировали Любовь Косицкая (1827-1868), Иван Москвин (1874-1946), знаменитый на весь мир тенор Леонид Собинов (1872-1934), гастролировали Михаил Щепкин (1788-1863), Константин Станиславский (1863-1938).
В XX веке в театре ярко проявились таланты актеров Николая Кузьмина (1913-2002), Юрия Караева (1923-1986), Владимира Солопова (1925-2015), Натальи Терентьевой (1926-2019), Сергея Тихонова (1921-1992), Феликса Раздьяконова (1930-2004).
Особым этапом в его истории стали 1960-1970-е годы, когда коллектив возглавил выдающийся режиссер Фирс Шишигин (1908-1985). В театре служили легендарные артисты: Сергей Ромоданов (1899-1975), Григорий Белов (1895-1965), Валерий Нельский (1906-1990), Александра Чудинова (1896-1971), Клара Незванова (1903-1977), Лидия Макарова (1917-2004).
В настоящее время театр является единственным драматическим театром федерального подчинения, расположенным в регионе. В сентябре 2019 года театру был присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия.
Коллектив возглавляет художественный руководитель Сергей Пускепалис.
В труппу театра входят народные артисты России Татьяна Иванова и Валерий Кириллов, заслуженные артисты РФ Вадим Асташин, Николай Зуборенко, Татьяна Исаева, Галина Крылова, Евгений Мундум, Татьяна Малькова, Татьяна Позднякова, Валерий Смирнов, Валерий Соколов, Ирина Волкова, Ирина Чельцова. "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира (2014), "Москва – Петушки" Венедикта Ерофеева (2014), "Золотой теленок" Ильфа и Петрова (2015), "Жестокие игры" Алексея Арбузова (2016), "Лес" Александра Островского (2016), "Чудеса на Змеином болоте" Юлия Кима (2018), "Братья Карамазовы" Федора Достоевского (2018), "Долгое путешествие в ночь" Юджина О'Нила (2019), "Восемь любящих женщин" Робера Томы (2019), "Калина красная" Василия Шукшина (2020) и др.
Театр – постоянный участник международных фестивалей и конкурсов, обладатель множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая Маска": народная артистка России Наталия Терентьева получила ее в номинации "за честь и достоинство" (2005), актриса Анастасия Светлова – за главную роль в спектакле "Екатерина Ивановна" в постановке Евгения Марчелли (2011). Другой спектакль Марчелли – "Без названия" – обладатель двух "масок": за лучшую мужскую роль (Виталий Кищенко – Платонов) и как лучший драматический спектакль большой формы в 2013 году.
В 2016 году Ярославский театр имени Волкова стал лауреатом Премии Станиславского с формулировкой "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".
Ежегодно театр организует два форума: Международный Волковский фестиваль – один из крупнейших театральных форумов страны, и молодежный фестиваль "Будущее театральной России", который собирает на старейшей профессиональной сцене выпускников российских театральных вузов.
В Волковском театре несколько площадок: помимо Основной и Камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно) здесь действуют Средняя сцена (148 мест), расположенная непосредственно в пределах сценической коробки большого зала, и арт-кафе.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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