Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200709/1574397652.html
В МГД поддержали проект о штрафах за неудаление борщевика с участков
Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект об установке административной ответственности за неудаление борщевика с... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-15T16:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572062990_0:180:3162:1959_1400x0_80_0_0_5bb70effb266b58ba9f8d4df9f4f4ee7.jpg
https://ria.ru/20200705/1573903906.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572062990_0:180:3162:1959_1400x0_80_0_0_5bb70effb266b58ba9f8d4df9f4f4ee7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572062990_235:0:2966:2048_1400x0_80_0_0_8ec9b371154d76148810cb1f8fc95e56.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572062990_576:0:2624:2048_1400x0_80_0_0_e17f369ee4be04624585de6a993019d4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва

В МГД поддержали проект о штрафах за неудаление борщевика с участков

16:54 09.07.2020 (обновлено: 16:57 15.07.2020)
1
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаботы по уничтожению борщевика
Работы по уничтожению борщевика
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект об установке административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков, сообщил председатель комиссии Степан Орлов.
"По итогам нашей комиссии я буду готовить обращение к руководителю Комплекса городского хозяйства Петру Бирюкову с просьбой проработать данный вопрос... Я предлагаю принять заключение Комиссии и рекомендовать Думе поддержать законопроект", - сообщил Орлов.
Как пояснил в ходе заседания комиссии депутат столичного парламента Валерий Головченко, законопроектом предлагается внести изменения в закон города Москвы, установив административную ответственность за непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского и обязанность собственников земельных участков проводить мероприятия по удалению борщевика.
"Непроведение собственниками мероприятий по удалению борщевика с земельных участков влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 700 тысяч рублей", - сообщил Головченко.
Борщевик
5 июля, 02:02РИА Наука
Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
Как в свою очередь прокомментировала законопроект замруководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Евгения Семутникова, эта проблема особенно актуальна в Новой Москве и несмотря на то, что работа по удалению борщевика проводится.
"Мы поддерживаем выделение ответственности за неудаление и неприятие мер в отдельный, специальный состав, мы поддерживаем установление ответственности для граждан", - отметила Семутникова.
Депутат Головченко отметил, что удаление борщевика - это достаточно дорогостоящий процесс, требующий применение гербицидов и механической обработки почвы.
"Со стороны правительства Москвы должно быть уделено особое внимание данной проблеме, в частности, необходимо провести широкую информационную кампанию и разработать региональную программу по борьбе с борщевиком, в том числе, предусматривающую предоставление субсидий собственникам земельных участков, которые ведут успешную борьбу", - добавил Головченко.
000000
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
Рекомендуем
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Самолет Boeing 737-800
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи
Путин и Меркель осудили заявления о необходимости пересмотра "Минска"
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Самолет Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве
Источник: Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России впервые выделили антитела к коронавирусу
Военные учения США в Южно-Китайском море
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Фахим Салех
Обезглавленное тело миллионера нашли рядом с электропилой
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова
Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19
В России выявили 6422 новых случая коронавируса
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Больница
Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:48В Сочи проводят проверку из-за видео с занимающейся сексом парой на пляже
17:47Для половины острова Тенерифе восстановили подачу электроэнергии
17:45Два итальянских альпиниста погибли во Франции при спуске с Проклятой горы
17:44Вирусолог объяснил, откуда в России появились 100 штаммов коронавируса
17:41Лавров провел встречу с послом Финляндии
17:39Лукашенко рассказал, как витебский губернатор победил COVID-19
17:39Сенатор предупредил о новых попытках вмешательства в дела России
17:34"Единая Россия" разрабатывает меры по повышению доступности лекарств
17:32В Таджикистане число случаев COVID-19 достигло 6695
17:30Британские власти просят туристов вернуться в Лондон и поддержать бизнес
17:29МИД Франции призвал Армению и Азербайджан к диалогу
17:29Госдеп предупредил о риске санкций для участников "Северного потока — 2"
17:25Замгендиректора "Почты России" не признал вину в превышении полномочий
17:23Ученые установили, как раковые клетки обходят иммунную защиту
17:23В Москве вечером ожидаются девятибалльные пробки из-за непогоды
17:22В Палестине выявили 419 новых случаев COVID-19
17:22Представители Бабарико обжаловали нерегистрацию кандидатом в президенты
17:21В Новосибирске мужчина погиб при пожаре в трех рядом стоящих домах
17:19В Саратовской области более семи тысяч человек остаются без света
17:17Мединский призвал модернизировать универсальные механизмы дипломатии
Лента новостейМолния