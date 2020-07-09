В МГД поддержали проект о штрафах за неудаление борщевика с участков

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект об установке административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков, сообщил председатель комиссии Степан Орлов.

"По итогам нашей комиссии я буду готовить обращение к руководителю Комплекса городского хозяйства Петру Бирюкову с просьбой проработать данный вопрос... Я предлагаю принять заключение Комиссии и рекомендовать Думе поддержать законопроект", - сообщил Орлов.

Как пояснил в ходе заседания комиссии депутат столичного парламента Валерий Головченко, законопроектом предлагается внести изменения в закон города Москвы , установив административную ответственность за непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского и обязанность собственников земельных участков проводить мероприятия по удалению борщевика.

"Непроведение собственниками мероприятий по удалению борщевика с земельных участков влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 700 тысяч рублей", - сообщил Головченко.

Как в свою очередь прокомментировала законопроект замруководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Евгения Семутникова, эта проблема особенно актуальна в Новой Москве и несмотря на то, что работа по удалению борщевика проводится.

"Мы поддерживаем выделение ответственности за неудаление и неприятие мер в отдельный, специальный состав, мы поддерживаем установление ответственности для граждан", - отметила Семутникова.

Депутат Головченко отметил, что удаление борщевика - это достаточно дорогостоящий процесс, требующий применение гербицидов и механической обработки почвы.